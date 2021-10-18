عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بأرقام صادمة.. نقيب الفلاحين: مصر تستورد كل مكونات الطعمية

نقيب الفلاحين
نقيب الفلاحين

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه يتعذر علينا صناعة «الطعمية بدون الاستيراد»، لافتا أننا نستورد نحو 2 مليون طن من زيوت الطعام وأكثر من 3.5 مليون طن بذور زيتيه بما يعادل 98% من احتياجتنا من الزيوت، كما نستورد أكثر من 400 ألف طن من الفول البلدي وانتاجنا لا يزيد على 180 ألف طن سنويا.

وأوضح أبوصدام أن صناعة الطعمية تحتاج إلى (الفول والزيت)، حيث تستهلك صناعة الطعمية نحو 400 ألف طن من الفول المستورد، ويطهي الفول البلدي المحلي غالبا بصورته الطبيعية أو يصدره التجار للخارج للاستفادة من عوائده الاقتصادية العالية واستيراد فول اقل سعرا وجودة.

 

txt

الفلاحين: زيادة مساحة زراعة البرسيم تساهم في خفض أسعار اللحوم

وأشار نقيب الفلاحين أن مصر تستهلك سنويا من 600 إلى 700 ألف طن من الفول البلدي بمعدل 60 ألف طن شهريا وتزرع نحو 120 ألف فدان بإنتاجيه 1.5 تقريبا للفدان الواحد، باجمالي نحو180 ألف طن فقط كل عام.

واشار عبدالرحمن أنه من المؤسف والمحزن ان تستورد مصر كل مكونات الطعمية كأشهر أكلة شعبية في مصر وتعتبر وجبة افطار لأغلب المصريين، وللوصول للاكتفاء الذاتي لمكونات الطعمية علينا تحفيز المزارعين ودعمهم ماديا ومعنويا لزيادة مساحات زراعة الفول البلدي مع وقف تصديره نهائيا لحين تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية على زراعة الفول البلدي وتوفير أصناف من تقاوي الفول البلدي عالية الإنتاجية ومقاومة لحشيشة الهالوك، والامراض النباتية التي تصيب الفول البلدي كالتبقع البني والصدا، وتوفير المبيدات اللازمة لذلك بكميات مناسبة وأسعار معقولة.

وأكد عبدالرحمن ان زراعة 350 الف فدان من الفول البلدي تجعلنا نصل إلى الاكتفاء الذاتي منه، مشيرا أن مصر كانت تكتفي ذاتيا من الفول البلدي في التسعينات.
ومؤكدا ان قرار الحكومه بالحد من تصدير الفول البلدي ساهم في استقرار اسعاره هذه الأيام.

وأشاد بجهود الكوادر البحثية المصرية التي استنبطت اصناف جديدة من الفول البلدي كصنف «مريوط 2» تنتج في المتوسط 18أردبا بدلا من9 أردب للأصناف القديمة وتوفير الحكومة تقاوي الفول البلدي بعبوات تزن 35 كيلو بمبلغ 500 جنيه .

وأوضح عبدالرحمن أننا لا تنتج سوي أقل من 2% من احتياجتنا من الزيوت حيث يقدر كل إنتاج المحاصيل الزيتية في مصر من الزيت بنحو 15 ألف طن سنويا فقط، فيما نستورد كميات زيوت وبذور زيتية اكثر من 5.5مليون طن سنويا، داعيا الحكومة إلى دعم المحاصيل الزيتية كعباد الشمس والسمسم والكانولا وفول الصويا وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية عليها لتشجيع الفلاحين على زراعتها، وضبط النظام التسويقي لها ونشر أصناف تقاوي المحاصيل الزيتية عالية الإنتاجية والتي تتحمل الظروف المناخية الصعبة وتقاوم الامراض والافات ونشر طرق الزراعة المزدوجة ودعم القطاع الصناعي الخاص بانتاج الزيوت.

الفلاحين الطعمية زيوت الطعام الزيوت الفول البلدي صناعة الطعمية

ترشيحاتنا

التعليم تتيح لطلاب الدبلومة الأمريكية التسجيل في امتحانات EST حتى 3 نوفمبر

مع المضيفات.. محمد رمضان يحتفل بـ24 مليون مشاهدة لـ "بحب أجيبها وهي طايرة"

قانون التكنولوجيا المالية.. الحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه لهذه الشركات

الصحة العالمية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس إيبولا في الكونغو

بأرقام صادمة.. نقيب الفلاحين: مصر تستورد كل مكونات الطعمية

مسلطا الضوء على الاقتصاد غير الرسمي.. الوزراء يصدر مجلة آفاق اقتصادية معاصرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية.. حادث على الأوسطي وكثافات بـ دائري المنيب

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

الأعلاف السبب.. أصحاب المزارع يكشفون سر ارتفاع أسعار الدواجن والبيض| شاهد

شوبير: شخصية كبيرة بمجلس الإدارة لن تكون على قائمة الخطيب في انتخابات الأهلي

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

حاول تجريدي من ملابسي في الكانتين.. تفاصيل جديدة في واقعة اغتصاب عامل لطفلة

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ