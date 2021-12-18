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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إراحة السولية ورفعت أساسي.. شوبير يكشف مؤشرات تشكيل المنتخب المصري أمام قطر

صدى البلد

نشر الاعلامي أحمد شوبير تويتة جديدة بشان تشكيل المنتخب المصري  عبر حسابة بموقع التواصل لاجتماعي تويتر.

و كتب أحمد شوبير : كيروش غير النهارده من نظام التدريب ولم يعلن للاعبين عن التشكيل وتم تأجيل كل حاجه لمحاضرة يوم المباراه.

و تابع : كل المؤشرات بتقول ان محمد شريف راس حربه ووجود احمد رفعت وزيزو ع الاطراف واحتمال كبير إراحة السوليه ويلعب مكانه مهند لاشين.

شوبي

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يواجه منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره القطرى فى بطولة كأس العرب اليوم السبت فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب قطر على ملب استاد 974، فى تمام الثانية عشرة ظهرا.

 

وخسر منتخب الفراعنة الكبار أمام نظيره منتخب تونس فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي فى نصف نهائى كأس العرب وانتهت بخسارة منتخب مصر الوطني بهدف نظيف سجله عمرو السولية بالخطأ فى مرمى زميله محمد الشناوى.
 

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طاقم حكام أرجنتيني لإدارة مباراة منتخب مصر أمام قطر، المقرر لها الـ الساعة 12 ظهر السبت، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

 

وجاء طاقم حكام مباراة مصر وقطر على النحو التالى: فاكوندو تيو حكما رئيسيا، إيزيكييل برايلوفسكي وجابريل تشادي ألفريديو مساعدين، وسعيد مارتينيز من الهندوراس حكمًا رابعًا، فيما يتواجد خوان سوتو من فينزويلا حكما لـvar، ويساعده كابريرا جونزاليس من الأوروجواي.

 

ويرتدى منتخب مصر الوطني قميصه الأحمر مع الشورت والجورب الأسود فى لقائه اليوم السبت أمام نظيره منتخب قطر على المركز الثالث لبطولة كأس العرب، فيما يرتدى المنتخب القطري طاقمًا أبيض.

 

وتعد تلك المواجهة بين مصر وقطر هي الأولى بالنسبة للمنتخبين كمباراة رسمية حيث التقي المنتخبان 9 مرات من قبل في مباريات ودية .

 

وحقق المنتخب الفوز في 5 مباريات منها وتعادلا في مباراتين وهزم في مباراتين.

 

والتقى المنتخبان في يوليو من عام 1989، وتعادل المنتخبان بثلاثة أهداف لمثلهما، حيث تقدم منتخب قطر بهدفي منصور مفتاح، قبل أن يحرز أيمن شوقي هدف المنتخب ثم يضيف محمد العامري الهدف الثالث لقطر، في حين سجل أشرف قاسم هدفين من ضربتي جزاء في الدقائق 76 و79 من زمن المباراة.

 

وحقق منتخب مصر الفوز في ثاني مبارياته امام قطر بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت عام 1989، استعدادا لمواجهة الجزائر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990، وفاز المنتخب بهدفي أيمن شوقي وحسام حسن.

 

وحقق المنتخب ثاني فوز في عام 2000 على قطر، بهدف نظيف سجله طارق السعيد، قبل أن يحقق المنتخبان التعادل في لقاء ودي بهدفين لكل فريق عام 2001.

 

وحقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا امام قطر بستة أهداف نظيفة في مباراة أقيمت عام 2003، حيث سجل جمال حمزة هاتريك، وطارق السيد وعبد الحليم علي ومدافع قطر في مرماه هدفًا في مرماه.

 

والتقي المنتخبان في بطولة لوزان والتي أقيمت عام 2007 بمشاركة مصر وقطر والإمارات والكويت وتوج المنتخب المصري بها حيث فازت مصر على العنابي بخماسية نظيفة بفضل هدفي محمد أبو تريكة وعمر زكي وهدفًا لأسامة حسني.

المنتخب المصري احمد شوبير تشكيل المنتخب ارلوس كيروش

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