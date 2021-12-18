أخبار الفن .. وفاة الفنان محب كاسر .. غادة نافع ترفض بيع أفلام والدتها بمبالغ ضخمة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابزرها فى السطور التالية :



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا ، والذى كان يعد واحداً من اهم نجوم الكوميديا على الساحة الفنية .

ولد طلعت زكريا محمد يوسف في الإسكندرية عام 1960 ، وظهر عليه ملامح حفة الظل من طفولته .

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صور لوالدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدها دلال عبد العزيز و شقيقتها دنيا ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت إيمي سمير غانم علي الصورة قائلة: يارب اجمعني معاهم في الجنة.

فى واحدة من أقوى حفلات، أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفل كبير، حضر حماقى بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر ثم صعد على خشبة المسرح وسط هتافات وصيحات الإعجاب من الحضور.

أعلن الفنان منير مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فسبوك عن وفاة الفنان محب كاسر ، بعد صراع مع مرض السرطان .

وعلق منير مكرم ناعياً الفنان الراحل قائلاً : الدوام لله أخى وحبيبى الفنان محب كاسر " .



كشفت الفنانة غادة نافع عن تلقيها عروض عربية عديدة بمبالغ مالية ضخمة للتنازل عن نيجاتيف أو بيع حقوق عرض أفلام والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحى.

وتابعت الفنانة غادة نافع فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: رفضت تلك العروض رغم أننى فكرت فى أحدى المرات من عقد أتفاق معهم ليس من أجل المادة على الإطلاق، فتلك الاعمال هى جزء من تاريخ مصر السينمائي ووالدتي، ولا تقدر بأي أموال، ولكن من اجل ترميمها والمحافظة عليها ، ولكنى عدلت عن الفكرة بعدما تحدث معي ابنى أحمد ورفض هذا الأمر بشكل قاطع .

تحل اليوم ذكرى وفاة واحدة من جميلات السينما المصرية ،وهى الفنانة زهرة العلا ، والتى تميزت بتقديم شخصية الفتاة الطيبة نظراً لطبيعة ملامحها .

ولدت زهرة العلا في حي محرم بك بالإسكندرية، ثم وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها.