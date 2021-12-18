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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كامل العدد| محمد حماقي يتألق في احدث حفلاته في 6 أكتوبر

محمد حماقي
محمد حماقي

فى واحدة من أقوى حفلات، أحيا الميجا ستار محمد حماقي حفل كبير، حضر حماقى بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر ثم صعد على خشبة المسرح  وسط هتافات وصيحات الإعجاب من الحضور.

وقدم حماقي مجموعه كبيرة من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار" .

كما اشعل حماقى الحفل بعدد كبير  من ألبوم  "يا فاتني"  منها " لا ملامة" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و " أم الدنيا" .

 

أحدث حفلات محمد حماقي

احيا الميجا ستار النجم محمد حماقي حفلا غنائيا بالرياض بمهرجان ساوند ستورم على مسارح ميل بيست أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط.

على مسرح ميدل بيست في العاصمة الرياض، وقدم  محمد حماقي العديد من أغاني الألبوم الأخير "يا فاتني" والتي حققت نجاحا كبيرا.

يواصل الميجا ستار محمد حماقي تألقه في افتتاحات كبرى المهرجانات المصرية والعربية التي تحظي بمتابعات عالمية بمختلف وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي في ٢٠٢١  وباكتساح، فعقب ردود الأفعال الدولية والايجابية لافتتاحه إحتفالية "طريق الكباش" بمحافظة الأقصر المصرية والتي قام بتغطيتها أكثر من " ١٥٠ قناة" عربية وأوربية وامريكية بعدها قام باحياء إفتتاح النسخة العربية الأولى من " جائزة السعودية الكبرى لفورمولا 1" بمدينة جدة السعودية والتي تحظى بمتابعة ٨٥ مليون شخص حول العالم .. ليقع عليه الاختيار لإحياء  إفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالأمارات والذي اقيم مساء أمس الأربعاء بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد حيث نفذت جميع تذاكر الحفل قبيل اقامته بيومين.

 

أحدث أعمال محمد حماقي

وكان حماقي قد سبق و قدم الأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بإفتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح " لفورمولا1"  - منفردا - بجدة السعودية بحضور ٣٥ ألف من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية وهو الحدث الذي يتابعه ٨٥ مليون متفرج حول العالم.

كما  تتطرق محمد حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف ٢٠٢١ إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من  اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا.

و يعد حماقي أول  مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال  في بث مباشر  "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في احتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

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