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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وجدي زين العابدين: الدبلوماسية المصرية تتسم بالشفافية وترفض التدخل الأجنبي في شؤون الدول

وجدي زين العابدين
وجدي زين العابدين
محمود زيدان

أكد الدكتور وجدي زين العابدين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن السياسة الخارجية المصرية تعتمد على رؤية واضحة ومواقف صريحة أمام العالم أجمع.

وأوضح زين العابدين، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن مصر لا تعمل في الخفاء وتتبنى دائماً دبلوماسية حكيمة ومتزنة في تعاملها مع مختلف القضايا الدولية.

وأوضح أن المبدأ الأساسي والدعامة الأولى لهذه الدبلوماسية يتمثلان في الرفض القاطع لتدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول، إلى جانب السعي الدؤوب وبكافة الطرق الممكنة للقضاء على الانقسامات والتشتت، وتعزيز الاستقرار وتوحيد الصفوف في المنطقة.

وجدي زين العابدين كاتب صحفي أخبار توك شو أخبار وتقارير المحلل السياسي

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