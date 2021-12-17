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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| اتهام عمر كمال بسرقة لحن.. حريق مكتب ماجدة الصباحي

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت حريق مكتب ماجدة الصباحي ، اتهام عمر كمال بسرقة لحن ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

التقدير حلو ...علي قدورة يهاجم عمر كمال ويتهمه بسرق لحن أغنيته

اتّهم مؤدي المهرجانات  علي قدورة، المطرب عمر كمال بسرقة لحن أغنيته الأخيرة "أنتي قلبي"، من مهرجان له.

ونشر علي قدورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو جمع جزءاً من أغنية عمر كمال وشيماء المغربي، وجزءاً من المهرجان الخاص به، ليوضح مدى التشابه بين اللحنين، وعلّق قائلا: "لا لا لا مش نفس اللحن يا جماعة، الاستئذان حلو والتقدير أحلى، وللعلم ده لحني أنا، وإسلام كابونجا اللي كاتبها مش منحوت".

 

ليس لورديانا| تعرف على الاسم الحقيقي للراقصة البرازيلية بعد نقلها للمستشفى

كشف (اختصار الهوية - ID) المثبت في يد الراقصة البرازيلية لورديانا -وهي على سرير العناية المركزة- عن اسمها الحقيقي، وهو «ماريا لورديانا ألفيش».

 

رسميا..ياسمين عبد العزيز تغيب عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل"خاص"

خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية  من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .
و علي الرغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما ونجاحها الكبير في أخر عامين بمسلسلي ونحب تاني ليه واللي مالوش كبير الا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .

 

هحضر عمل يجمعنا.. تامر حسنى يلبى رغبة الفنانة فاطمة عيد

نشر النجم تامر حسنى، مقطع فيديو للفنانة الكبيرة فاطمة عيد، وذلك خلال تواجدها مؤخرا فى احدى البرنامج، والذي تمنت فيه ان تغنّى دويتو مع النجم تامر حسنى.

وهو ما استجاب له النجم تامر حسنى على الفور، حيث نشر صورة من الحلقة، عبر ستورى انستجرام، وعلق عليها قائلا "يا حبيبتى يا فنانة يا عظيمة دا انا اللي نفسي اغني معاكي وطلبت منك زمان ودا شيء يشرفني هحضر عمل يجمعنا وان شاء الله يعجبك".

 

بدون مصلحة| فاطمة عيد: اتجوزت بربع جنيه والحب ما يتقدرش بمال

تحدثت فاطمة عيد وزوجها شفيق الشايب ، عن تفاصيل زواجهما، إذ قال الزوج: «دفعت كتير»، لتقاطعه الفنانة بدعابة قائلة: «دفعت كتير ايه»، ليرد عليها قائلًا: «دفعت ربع جنيه»، فداعبته قائلة: «انت لازم تفضحنا؟! يادي الفضيحة».

وعلقت فاطمة عيد ، على هذا قائلة: «الحب عمره ما يتقدر بفلوس، ده أنا كنت بتمنى من ربنا اني أنا اتجوزه وهو نفس الحكاية وحبينا بعض بدون غرض ولا أي مصلحة بيني وبينه، وكون ان ربنا يجمعنا على خير بالجواز بعد الحب فده يساوي الدنيا وما فيها».

 

أيوا حلقت شعري ومش بقلدها.. فنانة خليجية تتعرض لانتقادات حادة بسبب شيرين

نالت الممثلة السعودية ​أضوى الفهد​ العديد من الانتقادات بعد ظهورها على السجادة الحمراء حليقة الرأس، في حفل ختام فعاليات الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي أقيم مؤخراً في مدينة جدة.

ونشرت الفهد صوراً على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها حليقة الشعر وعلقت على المنشور قائلة: "من لحظة وصولي شعور جميل واحساس غير".

 

يستعدان للزواج| نور عمرو دياب في لقاء مباشر مع خطيبها الإنجليزي ..شاهد

أجرت نور - ابنة الهضبة عمرو دياب - لقاء مباشرا مطولا بالفيديو مع خطيبها «كيران»، اقتربت مدته من الساعة ونصف الساعة، وتحدثا خلالها عن تفاصيل الاستعدادات للزواج والانتقال للعيش في شقة واحدة، وأجابا عن أسئلة متابعيهما عبر تطبيق إنستجرام، وكشفا عن روتين حياتهما.

 

حريق بمكتب أفلام الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

أعلنت الفنانة غادة نافع عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن نشوب حريق بمكتب والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، وأوضحت أن الحريق تمت السيطرة عليه وإخماده على الفور.

 

بعد أزمة تمور وحليب| عمر كمال يغني هذه الكلمات عشان خاطر الأردن

نشر المطرب عمر كمال ، مقظع فيديو قصير له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه من حفلته على القناة الأولى في الأردن المنتظر إذاعتها في ليلة رأس السنة.

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يغني أغنيته الشهير بنت الجيران، واستبدل كلمة «تمور وحليب» في الأغنية بـ «رشووف وجميد» تماشيًا مع عادات الشعب الأردني، وعلق على الفيديو قائلًا: «وأشرب رشووف وجميد .. عشان الأردن .. أستنوا حلقة رأس السنة على القناة الأولى ف الأردن " رؤيا "». 

 

بعد أزمته الصحية| تفاصيل عودة نادر أبو الليف للغناء

أعلن الفنان نادر أبو الليف، طرح أحدث أغانيه خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تحمل عنوان "عصبية"، مؤكدًا مشاركته للفنان محمد فؤاد في إحياء حفلات رأس السنة، للعودة بقوة على الساحة خلال الفترة المقبلة.

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