مُبلغ بغيابه..العثور على جثة شاب مفصولة الرأس عن الجسد في نيل سوهاج

تُكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة لشاب، مفصولة الرأس طافية في نهر النيل بدائرة مركز المراغة شمال المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، مفاده ورود بلاغًا من الأهالي لمركز شرطة المراغة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية، مفصولة الرأس عن الجسد، يرتدي كامل ملابسه، وطافية بمياه النيل بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وببحث بلاغات التغيُّب المُقدمة من قِبل المواطنين، تبين أن الجثة لشاب ثلاثيني مُبلغ باختفاؤه منذ اسبوع مضى،

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.