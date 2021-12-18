زلزال بقوة 5.7 درجة قبالة جزر فيجي

ضرب زلزال، أمس الجمعة، بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر، شرق ليفوكا بجزر فيجي، فيما لم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو دمار أو تهديد بحدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

وجمهورية فيجي، هي دولة جزرية في جنوبي المحيط الهادئ، وعاصمتها مدينة «سوفا»، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

ويتكون الأرخبيل من حوالي 840 جزيرةً مختلفة المساحة، تتوزع على رقعة جغرافية «3 ملايين كيلومترا مربعا».

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:02:28 مساء أمس الجمعة، بتوقيت جرينتش، وتم تحديد مركز الزلزال، الذي بلغ عمقه 557.52 كيلو متر عند خط عرض 17.9438 درجة جنوبا وخط طول 178.5011 درجة غربا.

وكانت جزر فيجي، تعرضت في 22 مايو الماضي، إلى زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، ضرب بالقرب من سواحل الجزر، وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي، في ذلك الوقت، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وشهدت البلاد في 14 ديسمبر من العام الماضي 2020، زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، ضرب جنوب الجزر، وقالت هيئة «المسح الجيولوجى» الأمريكية، إن الزلزال وقع عند دائرة عرض 23.917 جنوبا، وخط طول 179.870 شرقا.