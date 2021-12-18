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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: بوتين لم يحدد بعد قراره بشأن أوكرانيا

بوتين
بوتين

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إن تقييم وكالات الاستخبارات الأمريكية يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يزال لم يحدد قراره بشأن احتمالات غزو أوكرانيا، لكنه يدرس الأمر بصورة جادة.

وأضاف سوليفان- في كلمة له في ندوة بالمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية- أن هذا الموقف ما يزال ثابتا منذ الأسبوع الماضي عندما تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الروسي وحذره من أن روسيا سوف تواجه تداعيات اقتصادية إذا ما أقدمت على شن غزو عسكري لجارتها أوكرانيا.

وتابع: "لدي ثقة عالية في قدرتنا على دراسة الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، كما أثق في أوكرانيا نفسها وفي القرم وفي الأماكن الأخرى".

وأردف: "كما نعتقد أن مجتمع الاستخبارات قد توصل إلى أن الحكومة الروسية تدرس الأمر بجدية بالغة وتخطط للعمليات المتوقعة، وهذه أمور أبديناها لشركائنا وحلفائنا وقد حفزتهم للانضمام إلينا في موقف قوي وجاد بشأن الرسالة الخاصة بالتداعيات الاقتصادية والتي ستطال روسيا حال اختارت غزو أوكرانيا".

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