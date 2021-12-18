الصحة تكشف تفاصيل جديدة بشأن إصابة ثلاث حالات بمتحور أوميكرون

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن إعلان الوزارة عن اكتشاف 3 حالات بمتحور كورونا الجديد " أوميكرون " دليل على وجود ترصد وبائى قوى جدا بالمنظومة الصحية المصرية.



وأضاف حسام عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا المثير للقلق قامت الوزارة بتشديد الإجراءات الاحترازية على جميع المنافذ المصرية.



ولفت حسام عبد الغفار، إلى أن الدول التى تعلن عن اكتشاف إصابة أحد الوافدين إليها بمتحور أوميكرون على أراضيها فإنه ينتج ذلك فحص طبى للوافدين على نفس الرحلة.

ولفت إلى أنه فى حال ما إذا كان الوافد غير مصرى يتم إرجاعه مرة أخرى على نفس الطائرة التى جاء بها أما فى حالة كونه مصرى يتم عزله فى احدى مستشفيات العزل وعمل فحص pcr واذا كانت ايجابية يتم عمل فحص تسلسل جينى لها.