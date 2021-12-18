وزير الأوقاف: رأي الدين في القضايا العلمية سواء الطبية أو البيئية يتبع رأي الأطباء

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تؤدي دورا رائدا في أزمة المناخ وتبذل جهودا كبيرة لمواجهتها.



وأضاف وزير الأوقاف، في كلمته بالمؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بعنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة" والذي تنظمه جامعة الأزهر، أن رأي الدين في القضايا العلمية سواء الطبية او البيئية يتبع رأي الأطباء وأهل العلم ودورنا أن ندعمهم في الجوانب العلمية والثقافية مؤكدين أن كل ما يؤدي إلى المصلحة العامة والوطنية فنحن معه، فالتكليف الشرعي اما لدرء مفسدة او جلب مصلحة.



وأكد أن كل ما يؤكد اهل الاختصاص انه مفسدة فتركه واجب شرعي ووطني، والشرع الحنيف حثنا على الحفاظ على البيئة فالنبي الكريم نهى حرق الزرع او قطع الشجر وكذلك نهى النبي عن تلوث المياه ونهى القرآن عن الضجيج والتلوث السمعي.