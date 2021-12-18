علي جمعة: الكائنات الأخرى في الكون تسبح ربها ويجب على المؤمن أن يحترمها

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله تعالى بين لنا العلاقة بيننا والأكوان فهي قائمة على الاحترام.



وأضاف على جمعة، في المؤتمر الدولي الثالث للتنمية المستدامة بعنوان "تغير المناخ.. التحديات والمواجهة"، أن الكائنات الأخرى في الكون تسبح ربها ويجب على المؤمن أن يعامل هذه الكائنات معاملة حسنة، فالله تعالي غفور ورحيم.

وأشار إلى أن الله تعالى بدأ كتابه العزيز بقوله "بسم الله الرحمن الرحيم" وبما أن المؤمن عليه أن يعامل الكائنات الأخرى معاملة حسنة، فكذا على البشر أن يتعاملوا مع بعضهم معاملة طيبة تليق بالإنسان.

مؤتمر جامعة الأزهر عن المُناخ

يناقش المؤتمر عددًا من المحاور ممثلة في تغير المناخ والطاقة، تغير المناخ والصحة، دور الانبعاثات الكربونية في تلوث البيئة، التلوث وآثاره على المناخ، التكيف الفعال، تغير المناخ والصناعة، تأثيرات الاحتباس الحراري على المناخ وأسبابه، احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، الاستدامة وتغير المناخ، الحلول العملية لتغير المناخ، تغير المناخ والمياه، تغير المناخ والزراعة، دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والتربوية في التوعية بخطورة تغير المناخ، دور القيادات الدينية في التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة، دور السياسات العالمية في تهيئة الجو المناسب لرفع التوعية بالمشكلات البيئية والمناخية.

وتعقد جلسات المؤتمر وفعالياته على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين)، من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022م.



وقال د. محمد المحرصاوي رئيس الجامعة: إن المؤتمر يقام في ظل قيام الدولة المصرية باستضافة المؤتمر الدولي للأمم المتحدة لتغير المناخ في العام القادم 2022م، موضحا أن المؤتمريتضمن عديدًا من الجلسات العلمية التي تتناول محاور كثيرة متعلقة بالتغيرات المناخية؛ ومن أبرزها: جلسة بعنوان: «دور القيادات الدينية والروحية في مواجهة قضايا التغيرات المناخية»، و«دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية في مجابهة النوازل والكوارث المترتبة على التغيرات المناخية»، إضافة إلى «دور علوم وتكنولوجيا الفضاء والتغيرات المناخية في ضوء رؤية مصر 2030م»، ويتناول المؤتمر الدولي الثالث أيضًا الحفاظ على الموارد الطبيعية من منظور الشريعة الإسلامية.

وأشار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر مقرر عام المؤتمر؛ إلى أن المؤتمر الدولي الثالث يشارك به وزارات: البيئة، والكهرباء، والصحة، والتعليم العالي، إضافة إلى عديد من المؤسسات البحثية المعنية بتغير المناخ، لافتًا إلى أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات علمية تشتمل على عدة محاور تتناول التغييرات المناخية وتأثيرها على الكرة الأرضية، والإدارة الذكية للمخلفات، والاقتصاد الأخضر المستدام، وكيفية الإفادة من تكنولوجيا علوم الفضاء في رصد التغيرات المناخية، لافتًا أن المؤتمر الدولي الثالث يعد تجمعًا علميًّا كبيرًا يضم عديدًا من العلماء والمتخصصين في مجالات علوم المناخ والبيئة؛ للكشف عن أحدث الأبحاث والتقنيات العلمية والتعرف عليها، وإطلاق تطبيقات جديدة تعكس مدى التقدم في مجال تغير المناخ، إضافة إلى دعم تنفيذ المشاريع البحثية التي لها مردود إيجابي نحو تغير المناخ والاحتباس الحراري، إضافة إلى ذلك سوف يلقي المؤتمر الضوء على الموضوعات البحثية المتقدمة في مجالات عزل الكربون، وتغير المناخ، وأسباب الاحترار العالمي، وغازات الاحتباس الحراري، والتلوث، والأخطار المناخية، بجانب نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والصحة والبيئة، والنظم الإيكولوجية والطاقة المتجددة والحيوية.

وأضاف صديق أن المؤتمر الدولي الثالث يهدف لوضع حلول عملية لجميع التحديات التي تقف عائقًا في طريق تحقيق التنمية المستدامة ليس في جمهورية مصر العربية فقط بل على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة المجتمع بجامعة الأزهر سبق أن نظم مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان: «الطاقة حق ومسئولية»، كما سبق أن نظم المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان: «مواردنا حياة أولادنا».

جدير بالذكر أنه تم تدشين العديد من المبادرات ومنها مبادرة سطح أخضر للمهندس أحمد جابر صيام خريج كلية الهندسة الزراعية بحامعة الأزهر، ومبادرة ازرع شجرة مثمرة باسمك، ومبادرة لا للمخدرات.