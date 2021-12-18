عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في اليوم العالمي للمهاجرين..

برلماني: 6 ملايين مهاجر ضيوف على أرض مصر يتمتعون بجميع الحقوق

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تفخر باستضافتها 6 ملايين شخص، ما بين مهاجر ولاجئ،  وتحرص على توفير حياة كريمة لهم، وفي الحقيقة هؤلاء لا يعاملون على أساس أنهم لاجئين، بل جميعهم ضيوف على أرض الوطن، بل ويتمتعون بكافة الحقوق والخدمات الممنوحة للمصريين.

واكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا الأمر يمثل سمة من سمات الدولة المصرية الوطن الأم الذي يتعامل مع الجميع بصدر رحب ويستقبل الجميع دون تفرقة بين الأشخاص، حيث يوفر لهم جميع حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع المصري من خلال ضمان تمتعهم بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، والدولة المصرية أبوابها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الذين تركوا بيوتهم وأسرهم للبحث عن حياة أفضل .

وأشار عضو لجنة حقوق الانسان، إلى أن مصر وفرت للاجئين العيش بأمان دون إلزامهم التواجد بمعسكرات ومخيمات محددة مثل بعض البلاد الأخرى، وحققت إنجازات فى هذا الصدد، بداية من إصدار القرار رقم 2617 لعام 2019، بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ العهد الدولي لهجرة آمنة ومنظمة ونظامية، واستضافة اجتماعات المنتدى الأفريقي الخامس للهجرة على المستوى الوزاري، وإطلاق مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة أفريقية على مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، وقد جرى تجديد بروتوكول التعاون لعامين 2020/2021″.

وأضاف عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الأمر بدوره يساهم فى تعزيز التسامح ونشر ثقافة السلام وفهم وتقبل الآخر، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في جريمة الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
 

مصر مجلس النواب حقوق الإنسان حياة كريمة مهاجر

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية ورئيس معلومات الوزراء يكرمان المحافظات الفائزة بمسابقة أفضل تجربة تنموية

كيف يتم الحكم في القضايا حال غياب الخصوم؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب

روسيا: العلاقات مع أمريكا لم تصل بعد إلى أدنى مستوى

كأس العرب.. مدافع منتخب قطر يفاجئ عمرو السولية بين شوطي المباراة

شاهد.. أمير سعودي يشتري لأحد المواطنين سيارة بعدما تعطلت عربته

مفتي الجمهورية: ثروات الكون منحة إلهية لجميع الناس والله أمرنا بالحفاظ عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد علمها بمصرع حفيدها.. وفاة جدة أحد ضحايا حادث الشيخ زايد بأزمة قلبية

التعليم: لا تعطيل للدراسة أو تأجيل للامتحانات بعد ظهور اوميكرون في مصر

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

كأس العرب .. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة قطر

الرقيق الأبيض..أشهر قضية دعارة في الوسط الفني انتهت بغموض قتل فنانة شهيرة|نوستالجيا

أهلاوي ولا زملكاوي.. حسنى عبدربه يكشف حقيقة انتمائه الكروي .. فيديو

ودع محبيه بمقطع فيديو.. وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري

خناقة على فيسبوك تنتهي بجريمة قتل في أحد شوارع البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

أكثر من 20 قتيلاً| شاهد.. إعصار راي المدمّر يسبب أضرارًا جسيمة بـ الفلبين

أصالة تطرب جمهور موسم الرياض في حفل ميدل بيست

فيديو

فيديو جراف.. صقيع .. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

متخرجوش من البيت إلا للضرورة.. سر تحذير وزارة الصحة للحوامل

قضية "الأميرة مريم"| غضب عراقي للمطالبة بحقها.. "أحرقت بـ ماء النار"

كنت أحبه ولم يعرقلني| ميريام فارس تبكي في موسم الرياض بسبب العكاز

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ