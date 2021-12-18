الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

الحاج عبد العظيم، البالغ 67 عامًا، صاحب واقعة «الفلوس دي حلال»، المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وأصبح الحاج «عبد العظيم»، القاطن في منطقة المنيب بالجيزة، حديث رواد السوشيال ميديا في الساعات الماضية، بعد ظهوره بشكل مؤثر مع الإعلامي أحمد رأفت «مذيع الشارع»، بإصراره الكبير على التأكد من سلامة مصدر الأموال التي كافأه بها، مرددًا: «حلال ده يا ولدي؟ أنا خايف ليكون فيهم حاجة حرام ولا حاجة نجيبها منين بعدين، يعني واحد ماشي كده تجيله 3 آلاف جنيه.. أنا بسأل علشان المسؤولية بس».



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