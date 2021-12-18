شعر وغناء وإنشاد ديني.. جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية |صور

انطلقت صباح اليوم فعاليات احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمى للغة العربية ،تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة ، أ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالاشتراك مع مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة، دار الأوبرا ، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والبيت الفني للمسرح، وبمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين.

وقد بدأت الاحتفالية بفقرة فنية لكورال جامعة عين شمس تألق خلالها، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء سابقا، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية ،ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والإعلاميين والطلاب .

في كلمته خلال الاحتفالية أعرب الدكتور أيمن صالح عن سعادته بهذه الاحتفالية قائلا أنه ليوم عظيم أن نلتقي للاحتفاء باللغة والثقافة ، لغة الضاد ،لافتا إلي أن اللغة العربية أهملت في الآونة الأخيرة وأنه يجب الاهتمام باللغة والثقافة والعربية لأنها أساس هويتنا وتاريخنا وطريقنا للتفوق. .

ولفت الدكتور أيمن صالح الإنتباه إلى قضية الاهتمام الحالي باللغات الأخرى علي حساب اللغة العربية ،مشيرا إلي انه علي الرغم من ثراء اللغة العربية فان أطفالنا حصيلتهم اللغوية قليلة مقارنة بالأطفال المتحدثين باللغات الأخرى ، داعيا للمزيد من الاهتمام باللغة العربية .

وفي كلمته اثنى الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية علي تنظيم جامعة عين شمس لهذه الاحتفالية ، مؤكدا علي اعتزازه بجامعة عين شمس التى ينتسب إليها .

وأضاف أن العلاقة بين الجامعات ومجمع اللغة العربية علاقة قوية حيث أن رساله الجامعة هى العلم والبحث والمعرفة والثقافة ورسالة مجمع اللغة العربية هى وضع الأطر اللغوية والتركيبات الملائمة لهذا العلم وتلك الثقافة وملاحقة الجديد في الحياة ، وإدخال المحدثات الجديدة في اللغة ،قائلا "الجامعة تصنع العلم ونحن نسمى مصطلحاته ".

واضاف أنه يوجد اكثر من ٣٠ لجنة علمية بالمجمع اللغوى في كافة العلوم ،لابتكار مسميات عربية لكافة المستحدثات ، لكى ننتقل من مجرد ناقل إلي مبدع .

وعقب الكلمات الافتتاحية قام الدكتور أيمن صالح بتكريم الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية والأستاذ متفرغ بكلية الآداب بالجامعة، كما قام بتكريم أساتذة جامعة عين شمس الأعضاء بالمجمع اللغوى وهم :

ا.د. عبد الوهاب عبد الحافظ الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة

أ.د. أحمد زكريا الشلق الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب

أ.د. حافظ شمس الدين عبد الوهاب الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم

أ. د. محمد الأمين أحمد بسيوني الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم

أ. د. محمود كامل الناقة الأستاذ المتفرغ بكلية التربية

أ. د. محمد رجب الوزير الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بكلية الألسن

أ. د. محمد السيد سليمان العبد الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة العربية بكلية الألسن

أ. د. محمد عبد العظيم سعود الأستاذ المتفرغ بقسم الرياضيات بكلية العلوم

أ. د. محمد فهمي طلبة الأستاذ متفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات.

كما تم تكريم عددا من الإعلاميين تقديرا لدورهم في تقديم الإعلام الراقى وهم :

الاعلامية حنان عبد المجيد عسكر كبيرة المذيعين بالإذاعة المصرية

الإعلامية دينا قنديل المذيعة بالتليفزيون المصري وصاحبة البرامج الثقافية واللغوية بالتليفزيون المصري

الإعلامي عبد الله يسري قارئ نشرات الأخبار والمذيع الأول للمناسبات القومية بالتليفزيون المصري

الإعلامي حازم طه المذيع بالبرنامج العام وصاحب برامج شهيرة مثل قل ولاتقل / اضبط لغتك / مزالق لغوية / قطوف الأدب من كلام العرب.

كذلك قام الدكتور أيمن صالح بتكريم الشاعر الطبيب أحمد تيمور والذي أمتع الحضور بقطوف من شعره نالت اعجاب كافة الحاضرين .

ثم قدم الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مجموعه خواطر حملت عناوين " لماذا قبلت المنصب "، " اولاد وبنات الجيش الابيض" ،"أثناء الأزمة"،"اشتداد الجائحة" "علمتنى امى "، "يا ولدى" والتى حظت باشادة واعجاب الحضور.

تلي ذلك ، فقرة للشاعر الكبير جمال بخيت صاحبه خلالها الفنان احمد الحجار غناء وعلي العود ، واستهل الشاعر الكبير جمال بخيت بتقديم الشكر لجامعة عين شمس علي هذه الاحتفالية ،وقام نائب رئيس جامعه عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث بتكريمهما .

كذلك قدم المنشد الدينى على الهلباوى ، فقرة للانشاد الدينى

وفي ختام الجزء الأول من احتفالية جامعة عين شمس قام الدكتور أيمن صالح بإعلان وتكريم الفائزين في مسابقة الجامعة للأعمال الأدبية للأستاذة والطلاب والعاملين في مجالات شعر الفصحي - شعر العامية - كلمات الاغاني - إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي ، والتى أطلقتها الجامعة لاكتشاف المواهب وتنميتها.

جدير بالذكر أن الاحتفالية شهدت أيضا عروض فنون شعبية لمنتخب الجامعة تتضمن تابلوهات التنورة والعصاية وتابلوه نوبى ، و فقرات انشاد ديني وترانيم لمنتخب الجامعة وعزف عود منفرد وعرض التنورة ، إلى جانب عرض للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية ، وعرض مسرح العرائس.

كما أقيم على هامش الاحتفالية معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة مع التركيز على الخط العربى ، معرض للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية لدار الأوبرا المصرية، معرض للكتاب لمجمع اللغة العربية ومعرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية بالجامعة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الاحتفالية في الجزء الثانى والذي يقام بقاعة احتفالات الجامعة بعدد من الفاعليات الأخرى.