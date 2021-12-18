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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد سياسة واقتصاد القاهرة: من يخالف الاجراءات الاحترازية يعرض نفسه للمسائلة القانونية

عميد كلية سياسة واقصاد
عميد كلية سياسة واقصاد القاهرة

 

كشف الدكتور محمود السعيد عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة، عن عقوبات المخالفين للاجراءات الاحترازية خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول.

 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لـ صدى البلد، إن الطلاب الذى يخالف الأجراءات الاحترازية التى تضعها الكلية خلال الفصل الدراسى الأول سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

 

وأضاف السعيد ، أن الاجراءات الاحترازية لم تتغير منذ بداية فيروس كورونا من التعقيم بشكل مستمر وارتداء الكمامات و الحفاظ على التباعد الإجتماعى ، ومؤخرا لابد من وجود شهادات التطعيم . 

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سياسة واقتصاد القاهرة: لم يتم اكتشاف حالات تزوير شهادات التطعيم

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حملة توعوية بجامعة القاهرة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

 

كان الدكتور محمود السعيد عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة ، قد كشف عن حقيقة تزوير الطلاب شهادات التطعيم لدخول امتحانات الفصل الدراسى الأول .

 

وقال الدكتور محمود السعيد خلال تصريح لصدى البلد، إن الكلية لم تكتشف أى من حالات التزوير وليست الكلية الجهة المختصة للكشف عن هذه الشهادات .

 

كان قد تم تداول أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية ، عن تزوير طلاب جامعة القاهرة  شهادات التطعيم لدخول الامتحانات خلال الفصل الدراسى الأول مقابل 200 جنيه .

 

ونفى الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمى باسم جامعة القاهرة ، الاخبار المتداولة حول هذه الشائعات.

 

وقال الدكتور محمود علم الدين  خلال تصريح لصدى البلد ، أن جامعة القاهرة لم ترصد حالة  أى طالب تم تزوير الشهادة الخاصة به  ، وهي تراقب بشكل مستمر عملية إصدار تلك الشهادات  ، مؤكدا أن من يفعل ذلك يضر بنفسه قبل أن يضر الجامعة.

الدكتور محمود السعيد كلية سياسة واقتصاد جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول الإجراءات الاحترازية شهادات التطعيم

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