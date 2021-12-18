غدا.. بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالمنوفية ولمدة أربعة أيام

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى ٥ سنوات، في الفترة من ١٩ ديسمبر وحتى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢١ ولمدة ٤ أيام .

وأوضح وكيل الوزارة أنه سيجرى تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع نطاق المحافظة، حيث يجرى التطعيم من خلال فرق ثابتة فى مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية، وفرق متحركة من مكان لآخر لتحقيق المستهدف لتغطية كافة أنحاء المحافظة.

أشار وكيل الوزارة إلى أن التطعيم في القرى يجرى من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع نطاق المحافظة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءا، مؤكداً أن التطعيم آمن وفعال وبالمجان .



تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .