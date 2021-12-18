حملات متواصلة في المنوفية للتعامل الفورى مع تجمعات القمامة ونواتج الهدم

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار فى شن الحملات المكثفة لرفع تراكمات القمامة وتجمعات الأتربة والتعامل الفورى معها أولا بأول ونقلها إلى المدفن الصحى بكفر داوود.

تواصل الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة شن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع فى رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية حفاظا على المظهر الحضارى .



وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا تنظيم حملة نظافة بعدد من شوارع ومداخل المدينة ، حيث تم رفع تراكمات القمامة وتجمعات الأتربة بمنطقة مساكن شرق المعسكر وطريق قويسنا – شبين الكوم ، فضلا عن رفع 300 طن من تراكمات نواتج الهدم والتطهير بقرية منشأة العرب بالوحدة المحلية بشبرابخوم من خلال معدات الحملة الميكانيكية ، ورفع تجمعات الأتربة وتسوية وتمهيد طريق قرية شرانيس بنطاق الوحدة المحلية ببجيرم لتسهيل الحركة المرورية بالمنطقة، فيما تم تنظيم حملة مكبرة لصيانة محولات وكشافات أعمدة الإنارة واستبدال الكشافات المعطلة بأخرى جديدة بمدخل قرية منشأة دملو بالوحدة المحلية بعرب الرمل وبطريق بهجة يوسف المؤدى لقرية ابنهس .



وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال رفع تجمعات الأتربة بعدد من شوارع المدينة ومنها شارع بورسعيد والجيش من خلال السيارة المكنسية ، وكذا متابعة تمهيد وتسوية طريق المقابر شبشير طملاى وطريق منوف – الشهداء لوضع طبقة السن للبدء في تنفيذ أعمال الرصف ، كما تابع رئيس المدينة أعمال فرد طبقة السن بطريق (176) سروهيت (بداية من نزلة سعد عطية وحتى كوبرى الجمال ) بطول 5كم وبتكلفة 17 مليون جنية تنفيذ هيئة الطرق والكبارى ، فضلا عن متابعة أعمال الرصف بشارع السحرتى بطول 750 متر تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.



وفى سرس الليان، أكد رئيس الوحدة المحلية على المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع كافة التراكمات ونواتج الهدم بنطاق المدينة مع إستكمال تنفيذ خطة توزيع صناديق القمامة الجديدة بعدد من شوارع المدينة للإرتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي ، بالإضافة إلى العمل على التوازى بأعمال الصيانة بكشافات أعمدة الإنارة بسكة المدينة والشجرة وسكة البطحة مع التأكد من عزل الأعمدة والنزلات الكهربائية حفاظا على أرواح المواطنين.

وتابع أعمال قطع الفرمة بشارع الجمهورية (بداية من كوبرى المرور وحتى مدخل شارع حافظ الخياط ) بطول 750 متر تنفيذ مديرية الطرق ، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد رصف عدد كبير من الشوارع لتسهيل الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء مواصلة الجهود لتحسين مستوى النظافة بشوارع المركز والمدينة ، حيث تم رفع كافة تراكمات القمامة والاتربة المتواجدة بنطاق الوحدات المحلية بكفر عشما وزاوية البقلى و ساحل الجوابر و دراجيل وزاوية الناعورة ودنشواى ، هذا وقد قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمتابعة أعمال منظومة النظافة بعدد من الشوارع ومنها (شارع الجيش وحتي محطة المحولات ، شارع ٢٣ يوليو حتى مطلع الكوبري العلوي ، شارع بنها وحتي كوبري عوض حسن ، شارع المقابر و بحري السكة الحديد وحتي كوبري العطار) ، فضلا عن متابعة أعمال الوردية المسائية بشوارع ( شارع بنها حتي كوبري عوض حسن ، شارع المقابر والمعهد الديني ورضا والي ، شارع الجمهورية ، شارع مصنع الدخان و الميدان وخلف الساحة ، شارع الكنيسه القبطيه ، شارع بنك الاسكندرية ، شارع بلال خلف مركز الشرطه ، شارع الاربعين ، شارع سيدي يونس ) ، كما أشار رئيس المدينة عن رفع ما يقارب 10 طن من تجمعات أتربة بشارع بنها والجيش قبلى ، فضلا عن القيام بحملة لغسيل الجزيرة الوسطى و بلاط الانترلوك وميدان النصب التذكاري بالمدينة حفاظا على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة ، بالإضافة إلى متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك وفرد طبقة الأساس بشارع الغفارة ومتفرعاتها .