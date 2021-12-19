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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 19-12-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر الذهب في مصر  استقرار مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 19-12-2021، بعد ارتفاعه أمس بمتوسط 6 جنيهات في الجرام الواحد علي مستوي المشغولات الذهبية وذلك علي أساس أسبوعي بمحلات الصاغة.

وبحسب موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في اسعار المشغولات الذهبية فقد سجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة في سوق الذهب نحو 903 جنيها. 


ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 790 جنيها .


وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 677 جنيها .


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو 527 جنيها .


وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6320 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.079 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 902.9 ألف جنيه.


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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