"قتلوا وسرقوا".. إحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية بتحويل أوراق 4 متهمين في قضية قتل وسرقة للمفتي وتحديد جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين طارق رضوان مصطفى ومحمد إبراهيم عبد الرؤوف وإسلام سمير إبراهيم وسحر سید حسین في القضية رقم 6361 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة المقيدة برقم 1909 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة أنهم قتلوا المجني عليه "محمد هشام مصطفی" عمدا مع سبق الإصرار بأنه وعقب مرورهم بضائقة مالية ضمروا في نفسهم قتله لسرقته وأعدوا لذلك الغرض سلاح ناري "محول من محدث صوت" وسلاح أبيض "مطواة" وأداة "الأصق طبي" وتوجهوا لمسكنه حیث أيقنوا تواجده به وما أن ظفروا به حتى قاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتموا أنفاسه بأقمشة فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان. انهم سرقوا المجني عليه "محمد هشام مصطفى" بأنهم عقب إزهاق روحه إستولوا على المنقولات والمبالغ النقدية المبنين وصفة وقدرة بالأوراق والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك ليلا وحال كونهم أكثر من شخصين حاملين لسلاح ناري "محول من محدث صوت " وسلاح أبيض "مطواة" على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اقترنت الجناية الأولى بجناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان.

انهم سرقوا المجني عليها "منی مرتضی عبادة إسماعيل" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أشهر الأول في مواجهتها سلاح ناري "محول من محدث صوت " وأشهر الثاني في مواجهتها سلاح أبيض "مطواة" وكيل يديها وكمم فمها وعصب عينيها بلاصق طبي حال تواجد باقي المتهمین بهسرح کیدهما للشد من أزرهما مها بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات المملوكة لها والهنبية وصفة وقدرة بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وحازوا وأحرزوا سلاح ناري غير مششخن "محول من محدث صوت" بغير ترخیص.

واوضح المشاهدة الأولى "مني مرتضى" بأنها حال تواجدها بيسكن المجني عليه "محمد هشام مصطفی" فوجئت بالمتهمين يدلفوا إلى مسكنه وما أن ظفروا به حتی اشدوا وثاق يديه وقدميه وكمموا فاهه بأقمشة حتى فارق الحياة ثم أشهر المتهم الأول في مواجهتها سلاح ناري بينهما أشهر الثاني سلاح أبيض "مطواة" وهدداها بالأسلحة حتى استولوا على هاتفها النقال ثم كبلا يديها وعصيا عينها بلاصق طبي حتى تمكنوا من الإستيلاء على المنقولات والمبالغ المالية المملوكة للمجني عليه وفروا هاربين.

وأضاف الشاهد الثاني" أحمد وجيه حنفي" مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة أن تحرياته أكدت صحة ما شهدت به سابقته ، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين نفاذ لقرار النيابة العامة وبتفتيشه عثر مع الأول على سلاح ناري وهاتفين محمولين مملوكن المجني عليه "شهر هشام مصطفی" وعثر مع الثالث على المبلغ النقدي المملوك للمجني وعثر مع الثاني على سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهم أقروا له بارتكابهم للواقعة .

و باستجواب المتهمين أقروا تفصيلا بارتكابهم للواقعة وقاموا بتمثيل كيفية ارتكابهم للواقعةو بعرض المتهمين على الشاهدة الأولى عرضا قانونيا تعرفت عليهم وحددت دور كلا منهم.

وثبت بتقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليه امر هشام مصطفی تعزى إلى إسفكسيا كتم النفس وماأحدثته من توقف للتنفس وإحداث الوفاة ، وأن الواقعة جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال شاهدي الواقعة .