أحمد موسى عن منتخب مصر:لو هنلعب كده في أمم أفريقيا منروحش أحسن

مخدش طارق حامد ليه..

علق الإعلامي أحمد موسى، على هزيمة منتخب مصر من المنتخب القطري في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أين طارق حامد في منتخب مصر ولماذا لم يضمه كيروش في بطولة كأس العرب ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" طارق حامد وتد في نص الملعب ومن أحسن لاعبي مصر لماذا لم يضمه كيروش ونحن في حاجة إلى الخبرات".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بطولة أمم افريقيا في غاية الأهمية لنا ولو هنلعب بالشكل اللي شفناه في كأس العرب يبقى منروحش أحسن ".