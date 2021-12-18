علاج الأسنان الحساسة بـ 6 مكونات طبيعية في المنزل

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الأسنان الحساسة، خاصة عند تناول كوب من الشاي الساخن، أو قطعة من الأيس كريم، وبعض المرضى لديهم أسنان أكثر حساسية بشكل طبيعي من غيرهم بسبب ضعف المينا، والمينا هي الطبقة الخارجية للسن التي تحميها.

ووفقا للتقارير الطبية، يمكن تآكل مينا الأسنان بسبب تفريش أسنانك بشدة باستخدام فرشاة أسنان صلبة، أوتناول أو شرب الأطعمة والمشروبات الحمضية بانتظام، وفي بعض الأحيان يمكن أن تؤدي حالات أخرى إلى حساسية الأسنان، ويمكن أن يتسبب الارتجاع المعدي المريئي (GERD) على سبيل المثال، في خروج الحمض من المعدة والمريء، وقد يؤدي إلى تآكل الأسنان بمرور الوقت.

قد تكون أسنانك حساسة مؤقتًا بعد أعمال الأسنان مثل الحشوات أو التيجان أو تبييض الأسنان، في هذه الحالة ستقتصر الحساسية أيضًا على سن واحد أو الأسنان المحيطة بالسن التي خضعت لأعمال طب الأسنان.

علاج الأسنان الحساسة في المنزل

1- معجون الأسنان

يحتوي معجون الأسنان المزيل للحساسية على مركبات تساعد على حماية النهايات العصبية من المهيجات، والعنصر الأكثر نشاطًا هو نترات البوتاسيوم، وهو مركب يمنع إشارات الألم التي تنتقل من عصب في أسنانك إلى دماغك.

ويوصي أطباء الأسنان باستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وحمضية منخفضة أوفلوريد الفم .

2- شطف الأسنان بالماء والملح

الملح مطهر فعال ويمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب، للتخفيف من أعراض الألم من الأسنان الحساسة قم بالغرغرة بالماء والملح مرتين يوميًا، لاستخدام شطف الماء المالح:

أضف نصف ملعقة صغيرة ملح إلى كوب من الماء الفاتر واخلطهم جيدًا.

اغسل فمك بالمحلول لمدة تصل إلى 30 ثانية.

3- بيروكسيد الهيدروجين

يعتبر بيروكسيد الهيدروجين مطهرًا ومعقمًا خفيفًا، يستخدم بشكل شائع للمساعدة في تعقيم الجروح والحروق والجروح الأخرى لمنع العدوى، يمكنك أيضًا استخدام البيروكسيد كغسول للفم لشفاء اللثة ومنع الالتهاب، لاستخدام بيروكسيد الهيدروجين كغسول للفم:

أضف كبسولتين من 3 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين إلى أجزاء متساوية من الماء الدافئ.

اغسل المحلول في فمك لمدة تصل إلى 30 ثانية.

اشطف فمك بالماء بعد ذلك لإزالة أي بقايا من بيروكسيد الهيدروجين.

4- العسل والماء الدافئ

العسل عامل مضاد للجراثيم، ويمكن أن يساعد العسل في تسريع الشفاء وتقليل الألم والتورم والالتهاب، ولتقليل ألم الأسنان الحساسة اشطف فمك بالماء الدافئ وملعقة من العسل.

5- الكركم

يمكن استخدام الكركم كعلاج مضاد للالتهابات، ويحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين المعروف بتأثيراته المضادة للالتهابات، لقد تم استخدامه في علاجات الايورفيدا، في علاجات أوامر الجهاز الهضمي، وكعامل لتعزيز التئام الجروح.

ويمكنك صنع معجون موضعي من 1 ملعقة صغيرة كركم، نصف ملعقة صغيرة ملح، ونصف ملعقة صغيرة زيت خردل، وضع العجينة على الأسنان واللثة مرتين يوميًا لتسكين الآلام.

6- الشاي الأخضر

الشاي الأخضر منتج آخر معروف بفوائده الصحية، تم استخدامه في الوقاية من السرطان ودراسات صحة القلب والأوعية الدموية لتأثيره المضاد للأكسدة وخصائصه المضادة للالتهابات.يمكن أن يساعد الشاي الأخضر أيضًا في صحة الفم، وللأسنان الحساسة استخدم الشاي الأخضر غير المحلى كغسول للفم مرتين في اليوم لتقوية الأسنان وتقليل الالتهاب.

علاج حساسية الأسنان المفاجئ

إذا كانت حساسية أسنانك خفيفة، يمكنك تجربة علاجات الأسنان التي لا تستلزم وصفة طبية، على سبيل المثال اختر معجون أسنان مُصمم خصيصًا للأسنان الحساسةـ لن تحتوي معاجين الأسنان هذه على أي مكونات مزعجة وقد تحتوي على مكونات مزيلة للحساسية تساعد على منع الانزعاج من الانتقال إلى عصب السن.

وأشار التقرير وفقا لموقع “هيلث لاين الطبي”، عندما يتعلق الأمر بغسول الفم، اختر غسول الفم الخالي من الكحول، لأنه سيكون أقل تهيجًا للأسنان الحساسة، يمكن أيضًا أن يساعد استخدام فرش أسنان أكثر نعومة وتنظيف أسنانك بلطف، وعادة ما يستغرق الأمر عدة تطبيقات حتى تعمل هذه العلاجات. يجب أن ترى تحسنًا في غضون أسبوع.

إذا لم تنجح العلاجات المنزلية، يمكنك التحدث إلى طبيب أسنانك بشأن وصفة معجون الأسنان وغسول الفم. يمكنهم أيضًا استخدام هلام الفلوريد أو عوامل إزالة التحسس التي تُصرف بوصفة طبية في المكتب، يمكن أن يساعد ذلك في تقوية طبقة المينا وحماية أسنانك.

علاج حساسية الأسنان الأمامية

تتوفر خيارات مختلفة للتخلص تمامًا من الحساسية، يعتمد العلاج على سبب الحساسية، ولهذا يجب التحدث مع طبيب أسنانك وإجراء فحص أسنان، قد تشمل علاجات إيقاف الألم والحساسية ما يلي:

العلاج بالفلورايد

يوصي طبيب أسنانك بعلاج الفلورايد لتقوية مينا الأسنان، قد تتلقى أيضًا وصفة طبية من معجون الفلورايد القوي وشطف الفلورايد.

التغييرات الغذائية

بالإضافة إلى علاجات الفلوريد، قد يتطلب التخلص من حساسية الأسنان تغييرات في النظام الغذائي، يتضمن ذلك استبعاد الأطعمة الحمضية من نظامك الغذائي، والتي يمكن أن تضعف مينا الأسنان.

عادات تنظيف أسنان صحية

يمكن أن يؤدي تغيير طريقة تنظيف أسنانك أيضًا إلى التخلص من الحساسية تجاه البرودة، قم بالتبديل من فرشاة أسنان ذات شعيرات صلبة إلى فرشاة أسنان ناعمة، ولا تنظف بقوة.

كن لطيفًا وقم بتغيير حركة فرشاة أسنانك، يمكن أن يكون النزيف الخفيف أثناء تنظيف الأسنان علامة على التقشير الشديد بالفرشاة.

ارتدِ واقي الفم

تشمل علامات صرير أسنانك أثناء النوم آلام الوجه والصداع وآلام الأذن وتيبس الفك، عليك أن تتحدث مع طبيبك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى واقي الفم.

يمنعك واقي الفم من صرير أسنانك، في حالة تآكل المينا قد يوصي طبيبك أيضًا بعلاجات الفلورايد أو معجون الفلورايد لتقوية المينا.