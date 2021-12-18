سارعوا بالثانية أو التنشيطية.. 3 أمور رئيسية للحماية من متحورات كورونا بالسعودية

قالت وزارة الصحة السعودية، إن هناك ثلاثة أمور رئيسية للحماية من متحورات كورونا، لافتة إلى ضرورة المسارعة بالحصول على الجرعة المستحقة من اللقاح، سواء أكانت الجرعة الثانية أو التنشيطية.

وأشارت الصحة السعودية إلى أن ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة المكتظة ضروري للحماية من المتحورات، مؤكدة ضرورة الحفاظ على التهوية الجيدة في الأماكن المغلقة، وفق صحيفة عاجل.

وزارة الصحة بالسعودية أعلنت في وقت سابق اليوم، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (116) حالة مؤكدة، وتعافي (96) حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (34) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (550738) حالة، وعدد حالات التعافي (539981) حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8861) حالة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).