صبورة السيد: البرلمان عليه دور كبير في مواجهة ظاهرة عنف الأباء ضد الأطفال

قالت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ، إن انتشار ظاهرة عنف الاباء والامهات ضد الأطفال، ونتائجه تهدد حياة بعض الأطفال الذين يمرون بهذه التجربة، منوهة إلى وجود انواع من العنف تجلاه الاطفال حيث العنف النفسي والعنف اللفظي والذي قد يؤدي إلى آثار سيئة في نفس الطفل.



ونوهت السيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد"، أن الأسباب الأسرية هي أهم العوامل التي تؤدي إلى استخدام العنف مع الأطفال، إضافة إلى الجهل بقيمة الطفل من جانب الوالدين وبسوء المعاملة معه وعدم معرفتهم أساس التربية الصحيحة مع الأطفال.



واوضحت عضو لجنة التعليم أن البرلمان عليه دور كبير أيضا في هذا الامر عن طريق اصدار تشريعات من شانها ردع هذه الظاهرة بفرض عقوبات على كل من يرتكب هذه الجريمة، منوهة أن هذه التشريعات يجب أن تكون أيضا بجانب حملات توعية وتغير يقافات البعض عن الزواج وعدم اتخاذ هذه الخطوة غلا عندما يكونوا في جاهزية تامة سواء اجتماعية أو مادية او نفسية.



واكدت عضو تعليم النواب على أهمية أن يعي الشباب المقبل علي الزواج ضرورة أن يختار بدقة لتجنب وجود مشاكل ينجم عنها تشريد أو تعذيب للاطفال بعد عملية الزواج.