حالة نادرة.. جنين ينمو داخل كبد امرأة بدلًا من الرحم|فيديو

في حالة نادرة، كشف طبيب أطفال في كندا عن مفاجأة عثر عليها داخل بطن امرأة حامل، فبدلًا من أن يستقر الجنين في رحمها، كان ينمو داخل كبدها.

خلال مقطع فيديو مثير للجدل، كشف الدكتور «مايكل نارفي» طبيب الأطفال في معهد أبحاث مستشفى الأطفال في مانيتوبا بـ كندا عن الحالة الطبية النادرة التي قام بتشخيصها.

يقول الطبيب نارفي: "تفاجأت بـ امرأة تبلغ من العمر 33 عامًا تأتي للفحص بتاريخ 14 يومًا من نزيف الحيض و 49 يومًا منذ آخر دورة شهرية لها."

في الفحص، وجد الطبيب أن المرأة حامل خارج الرحم، والمفاجأة أن الجنين ليس حتى في قناة فالوب أو على المبابض بل ينمو داخل الكبد.

نمو الجنين خارج الرحم.. حالة نادرة

يحدث الحمل خارج الرحم عندما تنتقل البويضة المخصبة إلى مكان آخر بدلًا من أن تستقر في تجويف الرحم، فيحملها الدم إلى قناة فالوب حيث يحدث عادة هذا الحمل النادر.

لكن في حالة هذه المرأة كان الوضع أكثر غرابة وندرة، فقد سافرت البويضة عبر الدم إلى الكبد، واستقرت هناك لتتلقى غذائها من الأوردة المحيطة.

تحدث حالات الحمل النادر خارج الرحم أحيانًا على المبايض أو عنق الرحم أو جدار البطن، لكن الحمل خارج الرحم وتحديدا في الكبد هو أمر "نادر للغاية".



ووفقًا للمركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، فقد تم الإبلاغ عن 14 حالة فقط من حالات الحمل خارج الرحم في الكبد في على مستوى العالم خلال الفترة من 1964 و1999.