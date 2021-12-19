نادية الجندى تهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها.. شاهد

هنأت النجمة نادية الجندى ، الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها ، الذي وافق امس السبت 18 ديسمبر، ونشرت صورة تجمعها به عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام .

وعلقت نادية الجندى قائلة “ حبيبتي وصديقتي #نيللي_كريم كل سنه وأنتي طيبه وسعيدة وناجحة وربنا يوفقك في كل أعمالك ومن نجاح إلي نجاح ”.



تعاقدت نيللي كريم مع شركة العدل جروب لتقديم مسلسل جديد في رمضان 2022، لكن حتى الآن لم تستقر على قصته.



يشار إلى أن نيللى كريم احتفلت بزواجها من لاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور في النصف الأول من أغسطس الماضي 2021، في الساحل الشمالي وسط حضور أهل العروسين وأصدقائهما.



وأمضيا شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، وعن سبب اختيارهما لهذه الدولة لقضاء شهر العسل بها قالت نيللي كريم إن هشام عاشور عاش لسنوات طويلة هناك ولديه الكثير من الأصدقاء، وهي أيضا شقيقها يعيش هناك لذا فضلا قضاء شهر العسل فيها.