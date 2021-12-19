إنفانتينو: مصر قادرة على استضافة كأس العالم.. فيديو

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مصر بإمكانها تنظيم بطولة كأس العالم في الفترة المقبلة.

وقال إنفانتينو في تصريحات لـ "إم بي سي" :"من الممكن إقامة بطولة كأس العالم في الدول العربية مثل السعودية ومصر التي نجحت في تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا والمغرب التي قدمت ملفًا لاستضافة الحدث العالمي".

وواصل :"علينا فقط أن نحدد إذا ما كان ستقام البطولة كل عامين أم كل أربعة أعوام".

وقال عن إستضافة قطر لكأس العرب :"قطر نجحت في تنظيم كأس العرب وشاهدنا ذلك من خلال الملاعب الثمانية التي أقيمت في مساحة لا تتخطى 60 كليو متر، هذا ما سيسمح للجماهير بمشاهدة أربع مباريات في يوم واحد".



