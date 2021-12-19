وزير خارجية تركيا: هناك من يريد تقويض علاقتنا مع روسيا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف، أن هناك "مراكز قوة" تريد تقويض العلاقات بين تركيا وروسيا، مؤكدا أن موسكو وأنقرة لديهما إرادة قوية مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية.

وقال أوغلو في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: "كشف الهجوم الإرهابي على السفير كارلوف عن وجود العديد من مراكز القوة التي تريد تقويض التعاون التركي الروسي. لذلك نعتقد أن الجهود المشتركة لتحسين علاقاتنا هي تكريم لذكرى السيد كارلوف وإسهامه فيها".

وأشار أوغلو إلى أن العلاقات بين تركيا وروسيا شهدت تطورا ديناميكيا على المستويين الثنائي والإقليمي، خلال السنوات الخمس الماضية منذ اغتيال كارلوف.

وأضاف الوزير " "نواصل اتصالاتنا على جميع المستويات بشكل مكثف، ولدينا إرادة مشتركة قوية لتطوير علاقاتنا الثنائية، إنها تتطور بشكل تدريجي في التجارة والطاقة والسياحة والثقافة وغيرها من المجالات. وتتعافى اتصالاتنا في مجال التجارة والسياحة بسرعة وسط عواقب انتشار وباء فيروس كورونا".

ولفت أوغلو إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين هذا العام سيقترب من 30 مليار دولار أمريكي.