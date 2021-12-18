عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا.. وزير المالية يكشف عن نموذج اقتصادي جديد بعد انهيار الليرة

تركيا تكشف عن نموذج
تركيا تكشف عن نموذج اقتصادي جديد بعد انهيار الليرة

قال اتحاد المصارف في تركيا السبت، إن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد، وذلك بعد انهيار الليرة التركية لمستوى قياسي.

 

وقالت وكالة "رويترز"، إن وزير المالية أطلع اتحاد المصارف في تركيا والرقابة المصرفية وهيئة التنظيم ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد.

 

ووضعت الحكومة التركية، المنوذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة، وذلك بعد أن هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

 

وقال اتحاد المصارف في بيان: "ستواصل بنوكنا استخدام مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع المعاملات الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة".

حالة من الذعر في مطار مراكش بسبب راكبة قادمة من تركيا

الغلاء يضرب تركيا.. الليرة التركية تهوى لأقل من جنيه مصري

ولم تكشف وسائل الإعلام في تركيا، عن ملامح أو تفاصيل "النموذج التركي" الذي تحدث عنه وزير المالية.

 

وانهارت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 17، مقابل الدولار، أمس الجمعة، وذلك بعد تصاعد المخاوف التركية من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، وذلك في مواجهة ارتفاع الأسعار.

 

وانخفضت الليرة التركية على خلفية قيام المصرف المركزي التركي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة لتسجل الفائدة نسبة 14%.

 

وفي ذات السياق، أعلنت الجريدة الرسمية التركية عن قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستبدال نائبين في وزارة الخزانة والمالية التركية، بسبب استمرار الانخفاض القياسي لليرة التركية.

تركيا الليرة التركية انهيار الليرة اتحاد المصارف تركيا وزير المالية التركي نور الدين النبطي

موضوعات متعلقة

الغلاء يضرب تركيا.. الليرة التركية تهوى لأقل من جنيه مصري

مصدر عسكري سوري : هناك مفاوضات جارية مع تركيا

ترشيحاتنا

هل أُصيب محمد صلاح بفيروس كورونا؟ ليفربول يوضح لـ صدى البلد

محامية طالب التنمر: الطفل يعالج نفسيا والمدرسة تواجه الحبس والغرامة

بعد وائل الإبراشي.. يوسف الحسيني يتعرض لوعكة صحية ويغيب عن التاسعة.. فيديو

الصغرى 9 .. الأرصاد : نتعرض لمنخفض جوي متمركز على البحر المتوسط|فيديو

كيف تعافي قطاع النقل والطيران من تداعيات كورونا..19.8 ألف رحلة خلال أغسطس الماضي

في اليوم العالمي للغة العربية.. السفارة الأمريكية تنشر "لما بدا يتثنى"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

تعطيل الدراسة غداً بمدارس ومعاهد كفر الشيخ

إعلان صادم من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"لما يكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق".. تفاصيل التحقيق مع الشيخ الحشاش

90 دولة منها مصر| العالم في مصيدة أوميكرون وتحذير مخيف من الصحة العالمية

حصيلة جديدة.. ارتفاع عدد ضحايا إعصار الفلبين المدمر لـ33 قتيلا |صور

موسم الرياض| بلقيس تشعل حماس جمهورها في ساوند ستورم

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ