تركيا.. وزير المالية يكشف عن نموذج اقتصادي جديد بعد انهيار الليرة

قال اتحاد المصارف في تركيا السبت، إن وزير المالية نور الدين النبطي أطلع الاتحاد وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد، وذلك بعد انهيار الليرة التركية لمستوى قياسي.

وقالت وكالة "رويترز"، إن وزير المالية أطلع اتحاد المصارف في تركيا والرقابة المصرفية وهيئة التنظيم ومديري البنوك الحكومية على النموذج الاقتصادي الجديد.

ووضعت الحكومة التركية، المنوذج الاقتصادي الجديد ذي أسعار الفائدة المنخفضة، وذلك بعد أن هوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

وقال اتحاد المصارف في بيان: "ستواصل بنوكنا استخدام مواردها لتلبية الاحتياجات المالية للأسر وقطاع المعاملات الحقيقي ضمن آلية السوق الحرة".

ولم تكشف وسائل الإعلام في تركيا، عن ملامح أو تفاصيل "النموذج التركي" الذي تحدث عنه وزير المالية.

وانهارت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 17، مقابل الدولار، أمس الجمعة، وذلك بعد تصاعد المخاوف التركية من دوامة تضخمية ناجمة عن سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان الجديدة، وذلك في مواجهة ارتفاع الأسعار.

وانخفضت الليرة التركية على خلفية قيام المصرف المركزي التركي بخفض سعر الفائدة 100 نقطة لتسجل الفائدة نسبة 14%.

وفي ذات السياق، أعلنت الجريدة الرسمية التركية عن قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باستبدال نائبين في وزارة الخزانة والمالية التركية، بسبب استمرار الانخفاض القياسي لليرة التركية.