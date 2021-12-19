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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. الفرق المتنقلة للتطعيم ضد شلل الأطفال تبدأ عملها بشبين الكوم

صدى البلد

 

 

دشن اليوم الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك من خلال إحدى الفرق المتنقلة بمدينة شبين الكوم .

وطعم وكيل الوزارة عدداً من الأطفال المترددين على الفرق المتنقلة، مطالباً الفريق الطبى بشمول المترددين بكافة أوجه الرعاية والعناية اللازمة لهم، مؤكداً أن التطعيم آمن وبالمجان، ويشمل الأطفال المصريين وغير المصريين، مشيراً إلى أن الحملة تستمر من اليوم الأحد ١٢/١٩ وحتى الأربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢ .

كما أضاف أن المستهدف تطعيمه من الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات حوالي ٦٧٦٨٨٢ ألف طفل على مستوى المحافظة بمشاركة ١٨٧٤ فريق ثابت ومتحرك، حيث يتم التطعيم بالفرق المدربة والمنتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة بفرق ثابتة بوحدات ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة، وأخرى متحركة من شقة إلى شقة، مؤكداً علي إتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لوصول الحملة للمستهدفين ونجاحها بتحقيق الهدف منها والحفاظ على أطفالنا من هذا المرض مشددًا على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الفرق المشاركة بالحملة .

تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية تطعيم شلل الاطفال المنوفية

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