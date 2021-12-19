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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف إسرائيلي: ليس لدينا القدرة علي ضرب المنشآت النووية الإيرانية

إسرائيل وإيران
إسرائيل وإيران

أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين بارزين، بأنه ليس لدى إسرائيل القدرة الحقيقية على ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن عددا من المسؤولين الإسرائيليين البارزين قد اعترفوا صراحة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي لا يملك الإمكانات اللازمة لقصف المنشآت النووية الإيرانية.

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وأكدت الصحيفة أنه في الوقت الذي تهدد إسرائيل بعمل عسكري قوي لتدمير برنامج إيران النووي، فإن مسؤولين إسرائيليين بارزين يقولون إن بلادهم لا تملك القدرة على ذلك، على الأقل، في هذه الآونة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل الإعلام العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يتجهز لحرب شاملة ضد إيران، ولن تقف عند حد الهجوم على المواقع النووية الإيرانية، حيث تسارع إلى العمل على ذلك، رغم أنها لفتت إلى أن استكمال تلك التحضيرات أو التجهيزات سيستغرق بين 3-5 سنوات أخرى. 

وتعتزم إسرائيل تطوير قدراتها العسكرية والحصول على المزيد من الأسلحة، كي تتمكن من مواجهة إيران في حال من المحتمل إطالتها، حيث ستحاول إسرائيل الحصول على أنواع مختلفة من الأسلحة، منها قنابل خارقة للتحصينات والصواريخ المعترضة للقبة الحديدية فضلا عن التزود بسلاح "العصا السحرية".

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