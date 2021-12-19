صحة الجيزة: فرق طبية تجوب شوارع المحافظة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أكد الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أن التطعيم تطعيم الأطفال ضمن المبادرة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، سيجرى من منزل إلى منزل وبالميادين والوحدات والمراكز الصحية للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وأوضح وكيل وزارة الصح بالجيز، أن التطعيم يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساءا كما سيتم نشر فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة.



وأكد وكيل وزارة الصح بالجيز، أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، بإستخدام "الطعم الفموي سابين أحادي التكافؤ" نمط ٢ مؤكداً علي وضع خطة لتغطية كافه قطاعات المحافظة إلى جانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة.

جاء ذلك خلال إطلاق المبادرة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال في محافظة الجيزة، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وهند عبد الحليم نائب المحافظ ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وأشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة .