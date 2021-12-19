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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بمشاركة 6 دول عربية

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان آفاق مسرحية في نسخته السابعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية عن أسماء لجنة تحكيم نهائيات الدورة السابعة للمهرجان والتي تقام تحت رعاية وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، وبدعم قطاع شئون الانتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال،  ومركز الهناجر للفنون برئاسة المخرج شادي سرور، والرئيس الشرفي للدورة السابعة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز و وتهدى الدورة لاسم الفنانة القديرة رجاء الجداوي.

قال المخرج هشام السنباطي: ضمت لجنة التحكيم نخبة من المبدعين العرب والمصريين : من مصر د. سيد علي إسماعيل، الناقد يسري حسان، الفنانة القديرة حنان شوقي، د. محمد عبد العزيز، المخرج القدير عبد الغني زكي، مصمم الديكور فادي فوكيه، د. أحمد الدله، المخرج والكاتب منير راضي (العراق)، ومن المغرب الناقدة والصحفية بشرى عمور.

يشارك بالدورة السابعة لمهرجان آفاق مسرحية  6 دول عربية بسبعة عروض مسرحية ويمثل مصر بها 7 عروض مسرحية في مجالات مسرح ذوي الهمم والطفل والمونودراما والديودراما والعروض القصيرة والطويلة ، وذلك علي مسرح " الهناجر " بدار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الحالي، المدير التنفيذي للمهرجان د. سالي سليمان ، المدير الفني د. رانيا الشامي، مدير إعلام المهرجان الشاعر والناقد أحمد زيدان.


 

المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام مهرجان آفاق مسرحية لجنة تحكيم نهائيات الدورة السابعة وزيرة الثقافة قطاع شئون الانتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال

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