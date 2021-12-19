الهلال الأحمر بالوادي الجديد ينظم ندوة تثقيفية عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال|صور

نظم الهلال الأحمر المصري فرع الوادي الجديد اليوم الأحد ندوة تثقيفية عن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وذلك بمقر النادي الثقافي الاجتماعي بجمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط .

شارك في الندوة محمد منصور رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية البرابخ الغربية ومجموعة كبيرة من السيدات والفتيات وأولياء أمور الأطفال وأعضاء فريق المتطوعين بالهلال الأحمر المصري.

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واكد محمد سلامة رئيس مجلس الإدارة أن الندوة ضمن الحملة القومية للتوعية بالتطعيم ضد شلل الأطفال التي ينظمها الهلال الأحمر المصري فرع الوادي الجديد.

ولفت سلامة الي أن الندوة تهدف إلي ضرورة التوعية واهمية التطعيمات حيث حاضر في الندوة الدكتور علي عبد السلام مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية ببلاط.

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