لتحسين خدمات الصرف الصحي بالفيوم.. شراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإسكان

تشهد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إبرام عقد شراكة بينها وبين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبى، حفل توقيع مشروع رائد لبناء وتحسين البنية التحتية للصرف الصحى فى الفيوم.

وسيتم مناقشة وتقديم شرحاً وافياً لبرنامج توسيع خدمات الصرف الصحى فى الفيوم ومناقشة أهميته، بما فى ذلك نسبة الوصول إلى خدمات الصرف الصحى الصحى فى جميع أنحاء المحافظة، والمساعدة على إزالة التلوث من بحيرة قارون، المتاخمة للمناطق الريفية فى المحافظة، والتى تعد مورداً طبيعياً للمياه العذبة للأنشطة الاقتصادية فى المنطقة.

وذلك بحضور كلاً من المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وخالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، و إبراهيم لافيا، مدير التعاون فى وفد الاتحاد الأوروبى.