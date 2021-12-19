"العراقي" يحصد الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للسباحة

توج محمد العراقي لاعب نادي الزمالك للسباحة مواليد 2005 بالميدالية الذهبية لبطولة الجمهورية للمياه المفتوحة والتي تقام في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 17 حتى 22 ديسمبر الجاري.

واحتل فريق تحت 16 عاما "بنين وبنات" المركز الثاني خلال مشاركته في البطولة ذاتها، وشارك الزمالك بقائمة تضم كل من: "سيف صابر و محمد العراقي ويوسف سمير ويارا الكوشي ورهف أحمد وريم محمد ".

واحتل فريق تحت 18 عاما "شباب" المركز الثاني، وضمت قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "أحمد هشام وزياد حمدي وأحمد إسلام".

ويقود قطاع السباحة بنادي الزمالك كل من: أشرف فهمي رئيسا للجهاز، ومحمد سام مدربا لمواليد 2005، ومحمد النجار مدربا لمواليد 2003، ومحمد حداد مدربا لمرحلة تحت 19 عاما والعمومي, ومحمد عز إداريا.