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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بعدة محافظات.. تعليق الدراسة في المعاهد الأزهرية غدا

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية تعليق الدراسة بجميع المعاهد، التي أعلن محافظوها تعطيل الدراسة نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وأكد القطاع أن كل ما يسرى على مدارس التربية والتعليم يطبق علي المعاهد الأزهرية.

لليوم الثاني على التوالي تشهد محافظات الوجه البحري حالة من عدم استقرار الطقس، تصحبها موجة من الطقس السيئ،  دفعت عدد من المحافظات لتعطيل الدراسة غدا الإثنين، حرصا على سلامة الطلاب، تحسبا لحالة الطقس السيئ.

تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات جاء بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من استمرار سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط حبات البرد وأمطار متوسط الشدة إلى غزيرة على أماكن كثيرة من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف وتنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة يومي الأحد و الإثنين وحتي صباح غدا الثلاثاء.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد وغدًا الأثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية يومي الأحد والإثنين 19 و20 ديسمبر، حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.


استمرار تعطيل الدراسة في البحيرة
وفي محافظة البحيرة قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة، غداً الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

تعطيل الدراسة في محافظة كفر الشيخ
قرَّر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، لليوم الثاني على التوالي، غداً الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاباً ومعلمين» بنطاق المحافظة،  نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة في مطروح
وفي محافظة مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر تعطيل الدراسة ( طلاب ومعلمين ) غدا الاثنين 20 ديسمبر ولليوم الثانى على التوالى بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الارصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الإثنين .

 

 

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