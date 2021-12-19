تعطيل الدراسة بـ7 محافظات ورفع حالة الطوارئ..تحذير شديد لسكان القاهرة والجيزة من طقس الاثنين

يستمر الطقس غدا الإثنين 20 ديسمبر، حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، في ظل تزايد فرص سقوط كميات كبيرة من الأمطار، وهو ما دفع 7 محافظات للإعلان عن تعطيل الدراسة غدا.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، حيث تتعرض مصر لأجواء شديد البرودة مصحوبة بأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

ويستعرض "صدى البلد"، تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، بجانب المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة، وذلك خلال السطور التالية.

7 محافظات تعطل الدراسة

أعلنت محافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، تعطيل الدراسة غدا، بسبب موجة الطقس السئ التي تضرب البلاد خلال الـ 24 ساعة القادمة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود البرودة طقس الإثنين على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة والبرودة

وتسود حالة الطقس البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء مع تكون ثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية المتوقعة ستنشط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة بنسبة حدوث 50% تقريبا على المناطق المكشوفة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

أمطار رعدية

وبالنسبة للأمطار، يتوقع خبراء الطقس أن تكون الأمطار بين متوسطة إلى غزيرة وتكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث من 60% إلى 80% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا في السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد على فترات متقطعة.

وتكون الأمطار المتوسطة رعدية أحيانا بنسبة حدوث من 50% إلى 60% تقريبا على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا في الغربية والشرقية والمنوفية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة تخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة.

حركة الملاحة البحرية

وتتوقع هيئة الأرصاد اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتكون سرعة الرياح من 70 إلى 75 كيلومتر بالساعة وارتفاع الموج من 4 إلى 5 متر.

درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر غدا الإثنين ستكون على النحو التالي:

القاهرة العظمى 15 والصغرى 7

الإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11

طنطا العظمى 15 والصغرى 7

المنوفية العظمى 15 والصغرى 7

دمنهور العظمى 16 والصغرى 9

بلطيم العظمى 16 والصغرى 10

مطروح العظمى 15 والصغرى 10

السلوم العظمى 14 والصغرى 8

سيوة العظمى 16 والصغرى 7

بورسعيد العظمى 16 والصغرى 11

دمياط العظمى 16 والصغرى 11

الزقازيق العظمى 15 والصغرى 7

المنصورة العظمى 15 والصغرى 8

الإسماعيلية العظمى 15 والصغرى 10

السويس العظمى 16 والصغرى 10

العريش العظمى 16 والصغرى 10

رفح العظمى 15 والصغرى 9

رأس سدر العظمى 17 والصغرى 10

نخل العظمى 16 والصغرى 1

نويبع العظمى 18 والصغرى 15

طابا العظمى 17 والصغرى 11

كاترين العظمى 10 والصغرى -1

الطور العظمى 19 والصغرى 12

شرم الشيخ 19 والصغرى 13

الغردقة العظمى 19 والصغرى 14

مرسى علم العظمى 19 والصغرى 13

الفيوم العظمى 15 والصغرى 7

بني سويف العظمى 15 والصغرى 7

المنيا العظمى 15 والصغرى 6

أسيوط العظمى 15 والصغرى 5

سوهاج العظمى 16 والصغرى 6

قنا العظمى 17 والصغرى 7

الأقصر العظمى 18 والصغرى 7

أسوان العظمى 19 والصغرى 8

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