الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس..تفاصيل

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتحسن حالة الطقس بداية من الثلاثاء.



وأضافت شاكر، أن درجات الحرارة العظمى غدا ستكون 15 درجة والصغرى 7 درجات، كما أن بعض المناطق مثل سانت كاترين سنخفض فيها درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" بعض المناطق من سيناء تشهد بداية هطول الأمطار من الغد، وتتحسن بداية من الثلاثاء.

أشارت إلي أن الساعات القادمة ستشهد استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ما بين متوسطة لغزيرة، تكون رعدية في بعض المناطق وتمتد إلى محافظات الوجه البحري، وتبدأ متوسطة على القاهرة وتنخفض بعد فترة الظهيرة.

ونصحت إيمان شاكر المواطنين بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة والبعد عن أعمدة الإنارة، لافتة إلى أن نشاط الرياح لن يكون مصحوبا بالرمال، كما أن الأمطار ستستمر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى يوم الثلاثاء وتنعدم في القاهرة وباقي مناطق الجمهورية الثلاثاء.