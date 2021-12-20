الأرصاد: امتداد العواصف الرعدية بالإسكندرية إلى مناطق من شمال الدلتا خلال ساعات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن السحب الرعدية التي تشهدها مدينة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من أمطار متوسطة الى غزيرة رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا، قد تمتد لتؤثر على مناطق من شمال الدلتا تحديدا البحيرة.

َوأوضحت هيئة الأرصاد، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى انحصار السحب الممطرة على السواحل الشمالية وسيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية.

ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح هامة للمواطنين، بضرورة اتباعها أثناء العواصف الرعدية المتوقع أن تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة.

صور الأقمار الصناعية

ويأتي نصائح هيئة الأرصاد الجوية، كالتالى:

- تجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات المعدنية.

- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

- يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

وتشهد الأحوال الجوية، بالبلاد غدا تواصل تأثرها بموجة حالة عدم الاستقرار في الطقس الذي شهدتها معظم محافظات الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، والمتوقع أن تستمر حتى الثلاثاء المقبل، مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية على معظم الأنحاء.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية، على البلاد تشهد موجة أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق بالسواحل الشمالية والدلتا وتحديدا ( مطروح - الإسكندرية - السلوم - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الدقهلية) ومناطق من جنوب الدلتا أيضا ( الشرقية - الغربية - المنوفية)

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، عن الأحوال الجوية، فإن هذه الأمطار تكون متوسطة خلال الساعات القادمة حتى مساء غدا الاثنين، على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ( الغربية - الشرقية - المنوفية) بالإضافة إلى مدن القناة وسيناء ومدن شمال الصعيد على فترات متقطعة، تخف تدريجيا بعد فترة الظهيرة غدا.

ويشهد الأحوال الجوية، أيضا نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تشمل مناطق بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، قد تصل هذه الرياح والأتربة لحد العاصفة على بعض المناطق مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، خلال الأحوال الجوية غدا، من اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار وسرعة الرياح إلى 75 كم/س.

صور الأقمار الصناعية

وقالت هيئة الأرصاد؛ إن الأحوال الجوية، ستكون باردة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، تكون الأحوال الجوية، شديدة البرودة على كافة الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل في 19 محافظة ومدينة، كالتالي:

- ( القاهرة، طنطا، شبين الكوم، الفيوم، بني سويف، قنا، الأقصر، أبوسبمل، الوادي الجديد، سيوة) تكون الحرارة 7 درجات ليلا.

- ( رفح - دمنهور - إدفو) تسجل الحرارة 9 درجات ليلا.

- ( السلوم - المنصورة - أسوان) تسجل الحرارة 8 درجات ليلا.

- ( نخل) تسجل درجة واحدة ليلا.

- ( سانت كاترين) تكون درجات الحرارة تحت الصفر فتسجل "سالب 1".