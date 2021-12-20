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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غزيرة على الإسكندرية الآن.. الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار اليوم

الارصاد
الارصاد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه بالفعل خلال الساعات الماضية شهدت البلاد ذروة حالة عدم الإستقرار  بالأحوال الجوية، حيث سقطت الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد.

وتابعت أن الأمطار أمتدت إلى محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومحافظات القناة، لافتة إلى أنه من المتوقع خلال الساعات المقبلة استمرار سقوط الأمطار، وهي تسقط الأن على محافظة الإسكندرية، وتكون أمطار غزيرة إلى رعدية.

وأشارت إلى أن هناك استمرارا لسقوط الأمطار من متوسطة إلى رعدية على السواحل الشمالية للبلاد، ومن خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق بوسط الدلتا، وبعد فترة الظهيرة ستبدأ البلاد بالتحسن فى الأحوال الجوية على المناطق الجنوبية من البلاد مثل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وأفادت بوجود نشاط بالرياح، مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات النهار والليل، متابعة أنه يكون باردا على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، وشديد البرودة على كافة الأنحاء ليلا.

الجوية الاحوال الجوية السواحل الشمالية للبلاد محافظات الدلتا القاهرة الكبرى

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