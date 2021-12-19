عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

صدى البلد

أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة بمدارس المحافظة غدا الإثنين  بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووجه محافظ القليوبية كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة نظرا للظروف الجوية  التي تمر بها البلاد على مدار اليومين القادمين واحتمال سقوط أمطار غزيرة، وحالة من عدم الاستقرار في الطقس.
 

اليوم.. 4 محافظات تعطل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

رغم تعطيل المدارس.. انتظام الدراسة بجامعة حلوان غدا

تعطيل الدراسة بـ7 محافظات ورفع حالة الطوارئ ..تحذير شديد لسكان القاهرة والجيزة من طقس الأثنين


كما وجه المحافظ بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أنه كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية وشركة المياه والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

كما كلف بتشكيل فرق للتدخل السريع تحسباً للأمطار والسيول المحتملة حتى نهاية موجة الطقس السيئ، بالإضافة إلى مراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ.

محافظات قررت تعطيل الدراسة لسوء الأحول الجوية 

لليوم الثاني على التوالي تشهد محافظات الوجه البحري حالة من عدم استقرار الطقس، تصحبها موجة من الطقس السيئ،  دفعت عدد من المحافظات لتعطيل الدراسة غدا الإثنين، حرصا على سلامة الطلاب، تحسبا لحالة الطقس السيئ.

تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات جاء بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من استمرار سقوط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط حبات البرد وأمطار متوسط الشدة إلى غزيرة على أماكن كثيرة من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد عند الفيوم وبني سويف وتنخفض درجات الحرارة وتسود أجواء شديدة البرودة يومي الأحد و الإثنين وحتي صباح يوم الثلاثاء.

تعطيل الدراسة في القاهرة 

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

تعطيل في الإسكندرية

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد وغدًا الأثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

تعطيل الدراسة في جامعة الأسكندرية

 أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عن تعطيل الدراسة غداً الأثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها أون لاين وفقاً للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، وتأجيل أي امتحانات غداً للطلاب إلى موعد آخر، ويشمل ذلك الإداريين.

ويستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم.


استمرار تعطيل الدراسة في البحيرة

وفي محافظة البحيرة قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة، غداً الإثنين ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقاً للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

تعطيل الدراسة في محافظة كفر الشيخ

قرَّر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، تعطيل الدراسة، لليوم الثاني على التوالي، غداً الاثنين، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاباً ومعلمين» بنطاق المحافظة،  نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وحفاظاً على أمن وسلامة الطلاب.

تعطيل الدراسة في مطروح

وفي محافظة مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد قرر تعطيل الدراسة ( طلاب ومعلمين ) غدا الاثنين 20 ديسمبر ولليوم الثانى على التوالى بجميع مدارس المحافظة نظرا لتوقعات الارصاد الجوية بعدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا الإثنين .

كانت الأرصاد الجوية قد حذرت من سقوط أمطار غزيرة ورعدية علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا مع تساقط حبات البرد وامطار متوسطة الشده لغزيرة علي اماكن كثيرة من جنوب الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد حتى الفيوم وبني سويف.

تعطيل الدراسة فى الجيزة 
قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعطيل الدراسة غدًا، الإثنين، بجميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تعطيل الدراسة فى دمياط 

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غدًا الاثنين الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢١ بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة نظرًا لسوء الأحوال الجوية .

تعطيل الدراسة الاحوال الجوية غرف العمليات سوء الأحوال الجوية محافظات

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع قادش ويضيع فرصة الانفراد بالصدارة

كل ماتريد معرفته عن كيا كرنفال 2022 في السوق القطري .. صور

النشرة الاقتصادية..تباين أسعار العملات الأجنبية واستقرار الدولار .. المالية تعلن آخر موعد لسداد الضريبة العقارية دون غرامات .. هبوط البورصات العربية

الحَكَم افتكرهم واحد.. تفاصيل استدعاء الشرطة وإلغاء مباراة في الدوري بسبب لاعبين توأم

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

أخبار البرلمان| فوائد ضخمة لـ برنامج الإصلاح الهيكلي .. منح ومزايا بالجملة لكبار السن في مشروع القانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تعطيل الدراسة غدا في جميع مدارس القاهرة

من بينها القاهرة.. تعطيل الدراسة في 7 محافظات غدا بسبب الطقس السيئ

تعطيل الدراسة غدا بجميع مدارس مطروح لسوء الأحوال الجوية

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

حقيقة ضعف القدرة الجنسية للرجل في الشتاء .. تفاصيل

بسبب سوء الطقس.. تعطيل الدراسة بجميع مدارس القليوبية غدا

بعد ضبط مصنع جبن من معجون حوائط.. المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة الغش

ذروة التقلبات الجوية.. الأرصاد: متوقع سقوط كرات ثلج على هذه المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رنجة بالورنيش وجبنة من معجون الحوائط.. كيف تتعرف على الأطعمة المغشوشة قبل شرائها؟

تكريم 6 رموز مسرحية مصرية ودولية في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

القادم أسوأ.. ماذا قالت «الأرصاد الجوية» عن طقس الإثنين وبم تنصح المواطنين؟

أربعيني وسيم .. من هو شبيه رشدي أباظة؟

فيديو

أبرزهم رشدي أباظة وجوهرة ونانسي عجرم.. شبيهو النجوم فولة وانقسمت نصين.. فيديوجراف

فيديو جراف.. جريمة هزت المجتمع الأردني..قصة مريم الفتاة المقتولة بـ 15 طعنة

توضيحات عاجلة لوزير التعليم حول امتحانات أولي وثانية ثانوي وتأجيل الدراسة.. فيديو

عاقل ورزين.. سيدة تبحث عن زوجة ثانية لزوجها .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ