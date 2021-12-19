اليوم.. 4 محافظات تعطل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت بعض المحافظات الشمالية رفع درجة الاستعداد للقصوى تحسبا لأية طوارئ قد تحدث نتيجة لموجة الطقس السيئ، وقرر محافظو الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ تعطيل الدراسة اليوم الأحد، كأول إجراء لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة خاصة طقس اليوم الأحد وغدا الاثنين.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تسود البلاد، وأن يومي الأحد والاثنين تتعرض فيهما محافظات الجمهورية خاصة المناطق الشمالية لانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا، على مدن السواحل الشمالية، مثل (الإسكندرية - مطروح - السلوم)، بالإضافة إلى محافظات (البحيرة - كفر الشيخ - دمياط).

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الدلتا وتكون الأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من (القاهرة والجيزة).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس خلال الأيام المقبلة سيكون باردا خلال ساعات النهار وشديد البرودة خلال ساعات الليل، مشيرة إلى وجود اضطرابات في الملاحة البحرية خلال الأيام المقبلة على البحر المتوسط لتصل سرعة الرياح إلى 70 كم في ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج لـ 4 أمتار.

وحذرت الهيئة المواطنين من سوء حالة الطقس، وانخفاض في درجات الحرارة مطالبة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة



أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس الـ 72 ساعة القادمة، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 16 والصغرى 10.

السواحل الشمالية العظمى 15 والصغرى 11 درجة.

جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

شمال الصعيد العظمى 17 والصغرى 6 درجات.

جنوب الصعيد العظمى 20 والصغرى 9 درجات.