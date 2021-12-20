الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعادل مع قادش ويضيع فرصة الانفراد بالصدارة

سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه قادش، في إطار منافسات الجولة الـ 18 للدوري الإسباني.

وكاد أن يسجل ريال مدريد الهدف الأول في الدقيقة 7، بعد تمريرة من كريم بنزيما للمهاجم فيينسيوس جونيور، لكن الأخير فشل في ترجمتها لهدف لتخرج لركلة ركنية.

ومع بداية الشوط الثاني وصل فريق ريال مدريد ضغطه وارسل هازارد عرضية أرضية من الجانب الأيمن لكن دفاع قادش ابعد الكرة قبل وصولها لفينسيوس جونيور.

واختار كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل مكون من:

"كورتوا، ايدير ميليتاو، دافيد الابا، ايدين هازارد، توني كروس، بنزيما، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، فيينسيوس جونيور، ميندي".

وبتلك النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل قادش إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر.