اللوك الأخير في منتهى القوة.. سلوى محمد علي تساند شيرين وتوجه لها رسالة

وجهت الفنانة سلوى محمد علي، رسالة دعم للفنانة شريين عبد الوهاب، في أعقاب أزمتها مع طليقها حسام حبيب، قائلة :"اللي عملته شيرين قوة شديدة.. وخاصة مواجهة العالم بلحظات ضعف".



تابعت سلوى محمد علي، في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة قائلة "" ON أقول لشيرين إنها حساسة وموهوبة واللوك الأخير قوة شديدة.

وإنتقدت سلوى محمد علي، وجود نشر لتفاصيل العلاقة الزوجية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلة: العلاقة الزوجية مقدسة ومينفعش نسرب أسرارها على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي عملت أخلاق جديدة

أتمت : " السوشيال ميديا ورطتنا في تصرفات جديدة.. ولسة مش عندنا إدراك إن اللي بنكتبه بيشوفه ملايين".