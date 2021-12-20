عمرو دياب ينشر فيديو جديد له من مهرجان "ميدل بيست" عبر انستجرام

نشر النجم عمر دياب فيديو جديد لة من مهرجان الرياض "ميدل بيست" عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"

وظهر عمر دياب وهو علي المسرح يرقص ويغني برفقة جمهورة أغنية "عارف أنت الحظ"، وعلق قائلاً" شكراً الرياض علي الليلة العظيمة ،مهرجان "ميدل بيست".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "أنت الحظ ياعمر"،"عالمي ومشرفنا"،"بنحبك ياعمر "،

"أجمل أغنية بحبها".

ويذكر أنه قد نشر النجم عمرو دياب صورتين له مع بعض نجوم الفن من المطار ، استعدادا لـ احياء حفلا غنائيا ضمن حفل ختام مهرجان “ميدل بيست” السعودية ، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وظهر فى الصور النجم عمرو دياب و الفنان عمرو يوسف والفنانة مى عمر وهدى المفتى .

و يحيى اليوم الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ضمن حفل ختام مهرجان “ميدل بيست” السعودية.

وكشف الفنان الكبير عمرو دياب، عن موعد حفله الغنائي بمهرجان (ميدل بيست) بموسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشر دياب، الفيديو الترويجي للمهرجان، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "نتقابل يوم الأحد ١٩ ديسمبر ميدل بيست".

وأضاف: "إلهام .. لا تجين.. بكرة نولعها بميدل بيست، والافتتاح ٣ العصر".