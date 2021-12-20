نجوم الغناء يتألقون في حفلات موسم الرياض .. ابرزهم عمرو دياب وحماقي

تألق عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي بحفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

عمرو دياب

نشر النجم عمرو دياب، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، في أثناء إحيائه لحفل ختاممهرجان ميدل بيست، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهر خلال الفيديو، تجمع الكثير من جمهور الهضبة، الذين حرصوا على استقباله بطريقة رائعة، وترديد أغانيه.

وسبق أن نشر النجم عمرو دياب، صورتين له مع بعض نجوم الفن، من المطار؛ استعدادا لـ إحياء حفل غنائي ضمن حفل ختام مهرجان ميدلبيست السعودية، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الصور، النجم عمرو دياب، والفنانين عمرو يوسف ومي عمر وهدى المفتي.

واحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ضمن حفل ختام مهرجان ميدل بيست السعودية، حيث سبق وكشف الفنان الكبير، عن موعده، إذنشر الفيديو الترويجي للمهرجان، عبر حسابه على تويتر، وعلق عليه: "نتقابل يوم الأحد 19 ديسمبر- ميدل بيست".

وأضاف عمرو دياب: "إلهام.. لا تجين.. بكرة نولعها بميدل بيست، والافتتاح 3 العصر".





ميريام فارس

وجهت الفنانة ميريام فارس، رسالة شكر للجمهور السعودي بعد حفلها في موسم الرياض.

نشرت ميريام فارس، فيديو من حفلها بموسم الرياض، من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “الانستجرام”، وعلقت قائلة: “صوت الجمهور.. يا ريت لو الكاميرا قدرت تلقط الجمهور اللي كان واقف على يمين المسرح، كمان .. ليلة من العمر مش ممكن انساها ابداً .. شكراً لل ٢٠٠الف شخص اللي حضروا الحفلة وشكرا للجمهور السعودي اللي خلاني تريند لمدة يومين على التوالي”.

يذكر أن تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنانة ميريام فارس ، بمهرجان ساوند ستورم، الذيأحيته ليلة الجمعة 17 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتوقفت ميريام فارس، عن الغناء خلال الحفل بعدما شاهدت واحدًا من جمهورها يمسك عكازًا، وعلقت: «عشت 4 سنين من عمري علىالعكاز ما خلاش شئ يقف بوجهي، كنت أروح أسهر وانبسط واطلع على المسرح وأغني، والعكاز كنت أحبه ما أكرهه»، وانهارت بالبكاء.





محمد حماقي

احيا الميجا ستار النجم المصري محمد حماقي حفلا غنائيا بالرياض بمهرجان ساوند ستورم على مسارح ميل بيست أكبر فعالية موسيقيةبالشرق الأوسط.

على مسرح ميدل بيست في العاصمة الرياض، وقدم محمد حماقي العديد من أغاني الألبوم الأخير "يا فاتني" والتي حققت نجاحا كبيرا.

من جانب آخر شارك النجم العراقى ماجد المهندس الحفل بمجموعه كبيرة من الأغاني وسط حضور الالاف من محبى .

انطلقت فعاليات “ميدل بيست” ضمن موسم الرياض ، والتي استمرت إلى 19 ديسمبر الجارى حيث يشارك العديد من نجوم الوطن العربىوالنجوم العالميين، ويستمر المهرجان لمدة أربعة أيام متواصلة ومن بين نجوم الغناء سيشارك عمرو دياب ، محمد حماقي، إليسا، أصالة،نانسي عجرم وماجد المهندس وغيرهم من نجوم.