ختام فعاليات الملتقى الدولي للتصوير بالأقصر

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، في فعاليات افتتاح معرض الفنون التشكيلية، نتاج فعاليات الدورة الرابعة عشر من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

حضر فعاليات الافتتاح كلا من الدكتور عماد أبو زيد، قومسير الملتقى، والأستاذ الدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر السابق، والأستاذ الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وعدد من أساتذة الفنون الجميلة بالأقصر، وعدد من الفنانين التشكيلين من مصر وعدد من الدول المختلفة المشاركين في الملتقى، ولفيف من طلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر.



كما شارك رئيس جامعة الأقصر في تكريم عدد من الفنانين المشاركين في الملتقى الدولي للتصوير في نسخته ال14، والذي تشارك فيه طلاب كلية الفنون الجميلة كمساعدين للفنانين خلال أعمال الملتقى الذي استمر نحو أسبوعين، كما تخلل الحفل، فقرات فنية استعراضية لفرقة قصر ثقافة الأقصر للفنون الشعبية.

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