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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد

فريق الهيئة القومية
فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في جامعة الإسكندرية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، برئاسة الدكتور وائل يوسف الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بهدف تقييم برنامج الديكور بكلية الفنون الجميلة للحصول على الاعتماد البرامجى طبقاً لمعايير الجودة واعتماد البرامج الدراسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

 

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وأكد د. قنصوه خلال اللقاء أن جامعة الإسكندرية تقدم كل سبل الدعم لجميع كليات ومعاهد الجامعة من أجل تطوير برامجها الدراسية والبحثية، فضلاً على التوسع فى إنشاء درجات علمية مشتركة مع الجامعات العالمية المرموقة، بالإضافة إلى تفعيل الإتفاقيات الدولية الحالية واستحداث أخرى.

 

وأكد قنصوه أن جامعة الإسكندرية ممثلة فى كلية الفنون الجميلة شاركت بالتعاون مع محافظة الإسكندرية فى تجميل ميادين الإسكندرية بالإضافة للمشاركة فى تجميل المناطق العشوائية مثل منطقة غيط العنب، وقامت بعمل دراسة بيئية كاملة لمشروع بشائر الخير من خلال أساتذة علم الإجتماع بكلية الآداب وأساتذة كلية الفنون الجميلة.


وأشارت د. دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة، إلى أن الكلية تطلق العديد من القوافل من خلال مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية لتجميل المناطق العشوائية.

 

وأكدت أن الزيارة تمت على مرحلتين إحداهما إفتراضية والأخرى ميدانية لفحص الوثائق وعمل مقابلات ومشاهدات على الطبيعة، وذلك للتأكد من تطبيق كافة معايير الاعتماد والجودة.


حضر الزيارة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، والدكتور كمال متولى مدير مركز ضمان الجودة بجامعة الإسكندرية، والدكتورة منى رجب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الفنون الجميلة والدكتور محمد كشك وكيل الكلية لخدمة المجتمع.

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