منصة شباب القادة تجمع الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات ..تفاصيل

قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب ومؤسس منصة شباب القادة، إن الرئيس السيسي أطلق عام 2022 سيكون عام مؤسسات المجتمع المدني، مما سيتيح الفرصة لتلك المؤسسات أن يتم تعريفها من قبل الشعب المصرى.

وأضاف أحمد فتحي، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مؤسسة شباب القادة استطاعت على مدار الثلاث سنوات السابقة أن تخلق برنامج أو منصة تجمع جميع الأنشطة الطلابية من مختلف الجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وتابع أن أفكار الشباب كان الطلب الرئيسي للشباب داخل الجامعات، لافتا إلى أن مؤسسة شباب القادة قررت تجميع الأنشطة الطلابية مع الاحتياجات الخاصة بالشباب.

وأشار إلى أن هناك لجنة تحكيم مكونة من الحكومة والقطاع الخاص والإعلامي من أجل رؤية هل تلك المشاريع تستحق الدعم أم لا.